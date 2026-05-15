Logo
Large banner

Ухапшена још једна особа у склопу убиства Нешовића

Аутор:

АТВ
15.05.2026 21:35

Коментари:

0
Ухапшена још једна особа у склопу убиства Нешовића
Фото: Kurir

У наставку акције расвјетљавања околности под којима је нестао А.Н. 12. маја 2026. године, по налогу Вишег јавног тужилаштва у Београду припадници Управе криминалистичке полиције, Службе за сузбијање криминалитета и Службе за борбу против организованог криминала МУП РС ухапсили су Д.С. (51) због сумње да је извршио кривично дјело Помоћ учиниоцу послије извршеног кривичног дјела.

Постоје основи сумње да је Д.С. помогао С.В. и М.С. након догађаја у ресторану на Сењаку тако што их је одвезао до Јакова док су били у бјекству, гдје су касније и ухапшени.

Приликом хапшења Д.С. пронађене су личне исправе - пасоши С.В. и М.С. и 10.000 евра.

С.В. и М.С. су ухапшени јуче и одређено им је задржавање до 48 сати због постојања основа сумње да су извршили кривична дјела Тешко убиство у покушају, Недозвољена производња, држање, ношење и промет оружја и експлозивних материја и Изазивање опште опасности.

Д.С. је такође одређено задржавање до 48 сати у ком року ће бити приведен на саслушање пред поступајућим јавним тужиоцем ВЈТ у Београду.

Подсјетимо, С. В. и М. С. су јуче први ухапшени због сумње да су извршили кривична дјела тешко убиство у покушају, недозвољено ношење оружја и изазивање опште опасности. Међу осам особа која су јуче ухапшена, од укупно десет, нашла се и Д.В, супруга осумњиченог С.В, јер се сумња да је Д.В. донијела из "штека" пиштољ којим је С.В. извршио кривично дјело.

(Курир)

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

Александар Нешовић Баја

хапшење

Сењак

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Жељко Јоксимовић Руслана

Сцена

Руслана се обратила Јоксимовићу на српском: Жељко, душо, брате, недостајеш ми

2 ч

0
12 година од добојске катастрофе: 11 ружа за 11 страдалих

Градови и општине

12 година од добојске катастрофе: 11 ружа за 11 страдалих

2 ч

0
јагоде колач десерт

Друштво

Испробајте рецепт за колач од јагода и меканог бисквита: Умутите састојке и испеците

2 ч

0
Руски министар спољних послова Сергеј Лавров присуствује састанку руског председника Владимира Путина и словачког премијера Роберта Фица у Великом Кремљском дворцу у Москви, у суботу, 9. маја 2026. године, током прославе 81. годишњице побједе Совјетског Савеза над нацистичком Немачком у Другом свјетском рату.

Свијет

Лавров: Неприхватљиво да Г7 одређује глобалну финансијску политику

2 ч

0

Више из рубрике

Умрла уредница са РТС-а

Србија

Умрла уредница са РТС-а

4 ч

0
Пронађено тијело Александра Нешовића Баје, наводно је запаљено

Србија

Пронађено тијело Александра Нешовића Баје, наводно је запаљено

6 ч

0
Драма на суђењу Зорану Марјановићу

Србија

Драма на суђењу Зорану Марјановићу

7 ч

0
Смијењен Веселин Милић, МУП се огласио

Србија

Смијењен Веселин Милић, МУП се огласио

7 ч

0

  • Најновије

22

54

Гд‌је и како правилно складиштити кромпир како бисте спријечили његово клијање

22

50

Цијене нафте поново расту јер је затворен Хормушки мореуз

22

49

Радник из БиХ погинуо у Италији на грађевини

22

32

Нетанјаху потврдио: Израелска војска ликвидирала главног команданта Хамаса

22

25

Сакић: Политичко руководство Српске никада није имало већег непријатеља од Шмита, а Сарајево већег савезника

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner