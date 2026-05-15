Ухапшена још једна особа у склопу убиства Нешовића

Аутор:АТВ
У наставку акције расвјетљавања околности под којима је нестао А.Н. 12. маја 2026. године, по налогу Вишег јавног тужилаштва у Београду припадници Управе криминалистичке полиције, Службе за сузбијање криминалитета и Службе за борбу против организованог криминала МУП РС ухапсили су Д.С. (51) због сумње да је извршио кривично дјело Помоћ учиниоцу послије извршеног кривичног дјела.
Постоје основи сумње да је Д.С. помогао С.В. и М.С. након догађаја у ресторану на Сењаку тако што их је одвезао до Јакова док су били у бјекству, гдје су касније и ухапшени.
Приликом хапшења Д.С. пронађене су личне исправе - пасоши С.В. и М.С. и 10.000 евра.
С.В. и М.С. су ухапшени јуче и одређено им је задржавање до 48 сати због постојања основа сумње да су извршили кривична дјела Тешко убиство у покушају, Недозвољена производња, држање, ношење и промет оружја и експлозивних материја и Изазивање опште опасности.
Д.С. је такође одређено задржавање до 48 сати у ком року ће бити приведен на саслушање пред поступајућим јавним тужиоцем ВЈТ у Београду.
Подсјетимо, С. В. и М. С. су јуче први ухапшени због сумње да су извршили кривична дјела тешко убиство у покушају, недозвољено ношење оружја и изазивање опште опасности. Међу осам особа која су јуче ухапшена, од укупно десет, нашла се и Д.В, супруга осумњиченог С.В, јер се сумња да је Д.В. донијела из "штека" пиштољ којим је С.В. извршио кривично дјело.
