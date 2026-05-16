Потврђено из Кремља: Ево када Путин иде у Кину

Руски предсједник Владимир Путин званично ће посјетити Кину 19. и 20. маја на позив кинеског предсједника Си Ђинпинга, саопштено је из Кремља.
Како је наведено, Путин и Си ће разговарати о актуелним питањима у билатералним односима и начинима за продубљивање свеобухватног партнерства и сарадње.
Након разговора очекује се потписивање заједничке изјаве на високом нивоу и неколико билатералних споразума.
Програм посјете укључује и састанак са кинеским премијером Ли Ћијангом, током којег ће се размотрити перспективе трговинске и економске сарадње.
