Потврђено из Кремља: Ево када Путин иде у Кину

16.05.2026 08:38

Сусрет Путина и Сија у Кини
Фото: Танјуг/АП

Руски предсједник Владимир Путин званично ће посјетити Кину 19. и 20. маја на позив кинеског предсједника Си Ђинпинга, саопштено је из Кремља.

Како је наведено, Путин и Си ће разговарати о актуелним питањима у билатералним односима и начинима за продубљивање свеобухватног партнерства и сарадње.

Након разговора очекује се потписивање заједничке изјаве на високом нивоу и неколико билатералних споразума.

Програм посјете укључује и састанак са кинеским премијером Ли Ћијангом, током којег ће се размотрити перспективе трговинске и економске сарадње.

