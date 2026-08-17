Невријеме је стигло: Грмљавина, киша пада, издата су упозорења

Аутор:АТВ редакција
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Невријеме пропраћено жутим упозорењем због грмљавине и вјетра стигло је у бањалучку и приједорску регију.
У Бањалуци је почела да пада слабије киша праћена јаком грмљавинском активношћу.
Дуго очекивано освјежење задржаће се и сутра када ће донијети пад температуре на 27 степени.
Тренутне непогоде требало би да се задрже до поноћи, а сутра се може поново очекивати киша.
Извор: Републички хидрометеоролошки завод Републике српске Упутства Будите опрезни због отпадака које носи вјетар. Могући су локални поремећаји у активностима на отвореном због отпадака које носи ветар.
Опис Удари ветра 40-50 км/х.
Извор: Републички хидрометеоролошки завод Републике српске Упутства Будите свесни да се могу јавити грмљавине. Будите посебно опрезни на изложеним подручјима, као што су планине, шуме и отворени терен. Могући су поремећаји у активностима на отвореном.
Опис Очекују се појединачне грмљавине.
Због грмљавине активан је жути метеоаларм и сутра.
Он се неће задржати дуго као претходни, али ће грађани и даље морати да трпе несносне врућине.
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