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Невријеме је стигло: Грмљавина, киша пада, издата су упозорења

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Аутор:

АТВ редакција
17.08.2026 20:53

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Невријеме је стигло: Грмљавина, киша пада, издата су упозорења
Фото: Printscreen, Envato/wirestock

Невријеме пропраћено жутим упозорењем због грмљавине и вјетра стигло је у бањалучку и приједорску регију.

У Бањалуци је почела да пада слабије киша праћена јаком грмљавинском активношћу.

Дуго очекивано освјежење задржаће се и сутра када ће донијети пад температуре на 27 степени.

Тренутне непогоде требало би да се задрже до поноћи, а сутра се може поново очекивати киша.

Жуто упозорење на вјетар за Босну и Херцеговину - регион Бањалука

Извор: Републички хидрометеоролошки завод Републике српске Упутства Будите опрезни због отпадака које носи вјетар. Могући су локални поремећаји у активностима на отвореном због отпадака које носи ветар.

Опис Удари ветра 40-50 км/х.

Жуто упозорење на грмљавину за Босну и Херцеговину - регион Бањалука

Извор: Републички хидрометеоролошки завод Републике српске Упутства Будите свесни да се могу јавити грмљавине. Будите посебно опрезни на изложеним подручјима, као што су планине, шуме и отворени терен. Могући су поремећаји у активностима на отвореном.

Опис Очекују се појединачне грмљавине.

Због грмљавине активан је жути метеоаларм и сутра.

Нови топлотни талас

Иако је у временским прогнозама у наредних 10 дана најављено неколико дана са падавинама, метеоролози упозоравају да улазимо у нови топлотни талас који ће донијети температуре до 40 степени.

Он се неће задржати дуго као претходни, али ће грађани и даље морати да трпе несносне врућине.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

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Тагови :

метеоаларм

Упозорење

Грмљавина

Киша

udari vjetra

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