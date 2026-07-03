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Бањалучани без воде и у јулу

Аутор:

Марија Милановић
03.07.2026 11:24

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Славина, чесма
Фото: АТВ

Градоначелник Бањалуке Драшко Станивуковић изјавио је данас да се нада да ће стабилно водоснабдијевање бањалучких насеља бити обезбијеђено до средине августа.

Станивуковић тврди да је узрок несташице воде комбинација више фактора, међу којима су високе температуре, повећана потрошња воде, али и прекиди у испоруци електричне енергије.

"Вјерујемо да ћемо средином августа завршити све радове и обезбиједити стабилно водоснабдијевање током љета, али и у наредном периоду", рекао је Станивуковић током актуелног часа на сједници Скупштине града Бањалука.

Подсјећања ради, Бањалучани, а посебно они у приградским насељима доласком љета воде борбу са несташицом воде, а према најавама градоначелника овај проблем неће бити ријешен ни током овог мјесеца.

И док метеоролози најављују повећање температура, велики број Бањалучана мораће тражити алтернативе и сналазити се како знају и умију с обзиром да надлежни ни поред њихових многобројних апела проблем хитно неће ријешити.

Док се Бањалучани буду борили за кап воде, надлежни ће радити на естетским пројектима - рива, шеталиште, "pump track" стаза, а који су приоритетнији од рјешавања основних услова за живот, као што је вода.

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Тагови :

Бањалука

Водоснабдијевање

Драшко Станивуковић

Вода

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