Данас сједница бањалучке Скупштине: Пред одборницима милионски кредити и регулациони планови

Аутор:АТВ редакција
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На данашњој сједници Скупштине града Бањалука на предложеном дневном реду налази се 24 тачке које су достављене кроз редовну процедуру, а пристигло је још 15 додатних тачака о којима своје мишљење морају дати комисије.
Нацрт ребаланса буџета за 2026. годину, кредитна задужења за модернизацију топловодне мреже и обнову парка „Петар Кочић“, више регулационих планова, неке су од тачака данашње, 10. сједнице Скупштине града Бањалука.
Иако је првобитно најављена, из скупштинске процедуре повучена је одлука која је претходних дана изазвала велику пажњу јавности, Приједлог одлуке о комуналном реду.
Редовна сједница Скупштине града предвиђена је сутра од 9.00 часова.
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