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Број погинулих у земљотресу у Венецуели порастао на 1.450

29.06.2026 07:18

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Број погинулих у земљотресу у Венецуели порастао на 1.450
Фото: Tanjug / AP / Pedro Mattey

Број жртава разорних земљотреса у Венецуели порастао је на 1.450, изјавио је данас високи венецуелански званичник Хорхе Родригез.

Говорећи за државну телевизију, Родригез је навео да је број повређених достигао 3.150 и да је погођена 12.721 породица, пренео је Скај њуз.

Према његовим речима, укупно 774 објекта је оштећено или уништено.

Од тога је 189 зграда претрпело потпуну штету, док је 585 делимично оштећено.

Међу погођеним објектима налази се и 38 болница, а Родригез је рекао да власти убрзано раде на њиховој обнови.

Он је додао да је помоћ до сада пружена за 73.937 породица, док је становништву дистрибуирано више од 7,2 милиона килограма хране.

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Тагови :

Венецуела

Земљотрес

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