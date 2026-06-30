ПИК и даље без договора о новом високом представнику

Аутор:АТВ редакција
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Први дио сједнице Савјета за имплементацију мира (ПИК) окончан је у Сарајеву, а дипломате још нису постигле договор о томе ко би могао бити предложен за новог високог представника у БиХ.
Како сазнаје Кликс, разговори чланица ПИК-а требало би да буду настављени у послијеподневним часовима, а за сада није извјесно да ће бити постигнут консензус о кандидату.
Сједињене Америчке Државе и даље су при приједлогу да нови високи представник буде италијански дипломата Антонио Занарди Ланди, док, с друге стране, чланице ЕУ сматрају да би то требало да буде Рене Троказ.
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Према информацијама до којих је дошао Кликс, није искључено да, ради постизања договора, обје стране пристану и на „трећу опцију“, односно име које би задовољило и САД и ЕУ.
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