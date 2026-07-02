Дјечак (11) камионом улетио међу будистичке вјернике, има мртвих

Аутор:АТВ редакција
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Један дјечак (11) камионетом је налетио на групу будистичких вјерника који су били на ходочасничком пјешачењу на сјевероистоку Тајланда. У несрећи је погинуло девет особа, објавили су локални званичници.
На ходочашћу је учествовало укупно 35 вјерника из покрајине Мукдахан, око 600 километара сјевероисточно од главног града Бангкока. Петорица су погинула на мјесту несреће, док су још четворица преминула у болници.
Према подацима покрајинске управе, 13 вјерника је хоспитализовано, а тројица су у критичном стању. Група је кренула на пјешачење дуго 260 километара према покрајини Убон Ратчатани свега пола сата прије несреће.
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Снимак надзорне камере који је објавила локална спасилачка служба „Ruam Jai Mukdahan Rescue Association“ приказује вјернике како ходају један иза другог поред пута, непосредно прије него што је камионет налетио на њих.
Полиција је саопштила да је дјечак задржан и да ће бити испитан након доласка службеника државне службе за заштиту дјеце. Узрок несреће још се истражује. Полиција је навела да су вјерници испричали како су видјели возило које је кривудало путем прије него што је слетјело и ударило у скупину вјерника, преноси Телеграф.
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