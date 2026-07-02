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Православни вјерници сутра славе велики празник за који се везује једно битно вјеровање

Аутор:

АТВ редакција
02.07.2026 21:41

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Црква крст православље вјера
Фото: АТВ БЛ

Православни вјерници 3. јула обиљежавају Светог свештеномученика Методија. Овај светац је био епископ патарски, који се у у црквеном предању памти као учен и храбар борац против јереси.

Живот и служба у цркви

Према црквеним записима, Методије се од младости посветио духовном животу и аскетском подвигу, због чега је касније био изабран за епископа у граду Патари у Ликији.

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Важио је за ученог и бесједнички надареног архијереја, а посебно се истицао својим писањем и дјеловањем против учења Оригенове јереси.

Његове бесједе, како се наводи у предању, „као муња су сијале по цијелом свијету“, привлачећи пажњу вјерника и црквених отаца.

Страдање у вријеме прогона хришћана

Због свог проповиједања и вјере, Методије је дошао у сукоб са тадашњим незнабошцима.

Према предању, био је ухваћен, мучен и на крају погубљен у Халкиди Сиријској 311. године, током прогона хришћана у Римском царству.

Вјеровање

Црквено предање и бесједе које се везују за овај дан наглашавају: Ми смо дужни да се припремимо, но од Бога зависи наш успјех. Сва наша припрема само је као приједлог Богу, али не одлучује припрема но Бог. Зато мудро народ каже по опиту своме: човјек предлаже а Бог располаже.

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Како се наводи у духовним записима: „Човјек предлаже, а Бог располаже“.

Тропар Светом Методију

У црквеној традицији за овај празник се пева тропар у којем се истиче његова жртва и борба против јереси:

„Крв твоја, мудри, тајно вапи из земље ка Богу, као Авељева, богомудри светитељу Методије, који си јасно проповиједао Божије оваплоћење. Зато си посрамио Оригенову обману и преселио се у небески дворац: моли Христа Бога да спасе душе наше.“

(Она.рс)

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Тагови :

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