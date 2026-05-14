Пјешачењем и перформансима Петровић прикрива нерад и незаконите радње

Аутор:Сања Трифковић
Коментари:1
Ових смо га година виђали свугдје, само не тамо гдје треба- на послу и у послу. Мимо уобичајених састанака који су давали млаке или никакве резултате, распламсале реторике у Скупштини, Љубиша Петровић највише се борио на Фејсбуку и Инстаграму.
Петровић је као градоначелник доносио и потписивао закључке о исплати помоћи грађанима у стању социјалне потребе, иако претходно нису спроведене процедуре које су биле обавезне по важећим одлукама и прописима Града Бијељина.
Тиме су појединим грађанима одобравани износи већи од 500 КМ без мишљења и приједлога комисије која је требало да одлучује о додјели помоћи. Тако су током године појединачне исплате износиле од 600 до чак 10.000 КМ, стоји у извјештају против градоначелника Бијељине који је достављен Окружном тужилаштву. Петровића ово не брине много, најављује и други „Марш оздрављења“- пјешке до Бања Луке.
"Изгледа да је куцнуо час, да Семберац, сељак и домаћин, поново развије склопљену заставу, набави нове и добре ципеле и настави тамо гдје је стао! За побједу и велика дјела много више од новца потребан је неко ко има срца, храбрости и ко зна да држи ријеч! МАРШ ЧАСТИ ЗА ОЗДРАВЉЕЊЕ РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ СЕ НАСТАВЉА!" навео је Љубиша Петровић на свом Фејсбук налогу.
О овом подухвату имају шта да додају и грађани. Од његовог марша ништа оздравило није, а рупе на улицама су све веће:
„Рупе су највећи проблем, ја ту нисам, долазим годишње али то осјетим највише.“
„Нема ништа, он иде пјешадије 20КМ и врати се назадФали све, треба да се поправе ови путеви, улице неасфалтиране и оне што су асфалтиране, то је већ пропало и треба да се поправи.“
„Нек иде опет, и нек се врати пјешке.“
„Није то неко оправдање идем ја у Бања Луку идем ово оно, ја не идем нигдје будем овдје....Треба да ради овдје и да обавља послове који су му у надлежности.
„Ослачило му се што је прошли пут добио 10 КМ од неке жене, срамоти Бијељину, ко да је просјак...Има ли од тога вајде? Нема никакве.“
Вишак времена Петровић користи за рекреацију, некад нетрошењем новца који је намијењен нпр.за асфалтирање, некада за пјешачење, некад на незаконито реалоцирање средстава, а понајвише за писање на друштвеним мрежама. За пет година кроз град је прошло толико новца, а рупе на путу се нису помјериле.
„Највећи проблем је путна инфраструктура, заиста не можемо да вјерујемо да на буџет од 100 милиона који је дошао у овој години и у претходним годинама је био близу 100 милиона, , отприлике око пола милијарде марака је оздвојено, да не може да се ријеши уже градско језгро, да не причамо о путевима локалним који су ... о приступним путевима ка самом граду и проблем је консолидовани буџет када ви погледате да средства која су планирана за санацију нпр.ударних асфалтних рупа, нису утрошена“, рекао је Александар Остојић, шеф Клуба одборника СНСД-а у Скупштини града Бијељина.
Прије три године из Бијељине заједно са својим сарадницима кренуо је Петровић марш части за оздрављење Републике Српске према Бањалуци. Дању пјешачио, ноћу га одвозио службени аутомобил, да би након 10 дана стигао у Бањалуку. И ове године сценарио је сличан, а по свему судећи и резултат, а њега ћемо видјети 3.јуна на Тргу Крајине када је планирано да Петровић стигне.
