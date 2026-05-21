Каран: Прослављајући Спасовдан, његујемо културно и историјско насљеђе народа

Предсједник Републике Српске Синиша Каран честитао је Вазнесење Господње – Спасовдан, крсну славу Саборног храма Христа Спаситеља и Града Бањалука вјерујућем народу, свештенству и свим грађанима Бањалуке.
"Прослављајући Спасовдан, празник духовне радости и саборности, његујемо културно-историјско насљеђе српског народа које нас кроз вијекове одржава и обједињује", истакао је Каран у честитки.
Каран је изразио увјерење да ће Бањалука у наредном периоду наставити путем успјеха, развоја и нових достигнућа, уз снажну подршку републичких институција које су и до сада биле важан ослонац у реализацији бројних значајних пројеката.
"Са жељом да заједничким трудом наставимо да градимо још успјешнију и снажнију Бањалуку, на понос њених становника и цијеле Републике Српске, још једном вам упућујем искрене честитке", наводи се у честитки предсједника Републике, преноси Срна.
Бањалука ће данас у духу традиције обиљежити крсну славу града Вазнесење Господње - Спасовдан.
