Каран: Прослављајући Спасовдан, његујемо културно и историјско насљеђе народа

АТВ
21.05.2026 09:49

Предсједник Републике Српске
Предсједник Републике Српске Синиша Каран честитао је Вазнесење Господње – Спасовдан, крсну славу Саборног храма Христа Спаситеља и Града Бањалука вјерујућем народу, свештенству и свим грађанима Бањалуке.

"Прослављајући Спасовдан, празник духовне радости и саборности, његујемо културно-историјско насљеђе српског народа које нас кроз вијекове одржава и обједињује", истакао је Каран у честитки.

Каран је изразио увјерење да ће Бањалука у наредном периоду наставити путем успјеха, развоја и нових достигнућа, уз снажну подршку републичких институција које су и до сада биле важан ослонац у реализацији бројних значајних пројеката.

"Са жељом да заједничким трудом наставимо да градимо још успјешнију и снажнију Бањалуку, на понос њених становника и цијеле Републике Српске, још једном вам упућујем искрене честитке", наводи се у честитки предсједника Републике, преноси Срна.

Бањалука ће данас у духу традиције обиљежити крсну славу града Вазнесење Господње - Спасовдан.

