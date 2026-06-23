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Ова боја ноктију је хит љета 2026.

Аутор:

АТВ редакција
23.06.2026 14:53

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Ова боја ноктију је хит љета 2026.
Фото: Unsplash

Када су у питању љетни трендови за нокте, сјајни завршни слојеви и јарке неонске боје обично постају доминантни. Међутим, ове сезоне, њежнији и софистициранији маникир је испливао на прво мјесто.

Нокти инспирисани морем су брзо постали омиљени међу љубитељима љепоте који желе нешто свјеже и елегантно.

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Инспирисани глатким, матираним комадима стакла који се налазе дуж обала, нокти са "морским стаклом" постају међу најтраженијим, а резултат је маникир који дјелује лагано, прозрачно и изненађујуће свестрано.

За разлику од традиционалних сјајних ноктију, овај тренд се фокусира на провидну боју, меку текстуру и пригушен сјај који суптилно хвата свјетлост.

Без обзира да ли љетне мјесеце проводите уз море сунчајући се на плажи или сте у журби до посла усред градске вреве, ова нијанса ће употпунити сваки ваш љетни изглед уз призвук таласа.

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Још један разлог за успјех овог тренда је његова носивост. Њежне боје допуњују практично сваки тон коже и одјећу, чинећи маникир погодним за одморе, љетна вјенчања, радне дане и посебне прилике, пише Хола.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

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Тагови :

мода

тренд

љето 2026

налакирани нокти

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