Ова боја ноктију је хит љета 2026.

Аутор:АТВ редакција
Коментари:0
Када су у питању љетни трендови за нокте, сјајни завршни слојеви и јарке неонске боје обично постају доминантни. Међутим, ове сезоне, њежнији и софистициранији маникир је испливао на прво мјесто.
Нокти инспирисани морем су брзо постали омиљени међу љубитељима љепоте који желе нешто свјеже и елегантно.
Регион
Хрвати уводе драстичну мјеру против туриста
Инспирисани глатким, матираним комадима стакла који се налазе дуж обала, нокти са "морским стаклом" постају међу најтраженијим, а резултат је маникир који дјелује лагано, прозрачно и изненађујуће свестрано.
За разлику од традиционалних сјајних ноктију, овај тренд се фокусира на провидну боју, меку текстуру и пригушен сјај који суптилно хвата свјетлост.
Без обзира да ли љетне мјесеце проводите уз море сунчајући се на плажи или сте у журби до посла усред градске вреве, ова нијанса ће употпунити сваки ваш љетни изглед уз призвук таласа.
Здравље
Намирница која чува срце и цријева: Људи који је једу дуже живе
Још један разлог за успјех овог тренда је његова носивост. Њежне боје допуњују практично сваки тон коже и одјећу, чинећи маникир погодним за одморе, љетна вјенчања, радне дане и посебне прилике, пише Хола.
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Најновије
15
55
15
47
15
45
15
43
15
32
Тренутно на програму