НАСА почела изградњу базе на мјесецу

Као део тих напора, НАСА је у уторак објавила да ће платити трима компанијама - Astrobotic, Firefly и Intuitive Machines - око 590 милиона долара за четири мисије испоруке научних инструмената и терета на Мјесец, извјештава CNN .

Почетак изградње на Мјесецу

Астроботик је једини добављач коме су додјељене двије мисије. Агенција такође разматра пренамену ровера са Марса, названог Промис, за употребу на Мјесецу. Све је то дио ширег плана коришћења роботских возила за изградњу инфраструктуре коју ће будући људски истраживачи моћи да користе.

Уговори објављени у уторак дио су онога што је Карлос Гарсија-Галан, руководилац програма НАСА-ине Мјесечеве базе, назвао „првом фазом“ плана за изградњу сталног лунарног насеља. Очекује се да ће ова почетна фаза трајати до 2028. године и коштати око 10 милијарди долара.

Прошлог мјесеца, НАСА је објавила друге споразуме као део прве фазе, укључујући планове за пренамену три претходно уговорене мисије у мисије посебно везане за базу на Мјесецу.

Дугорочна визија

Агенција је у мају такође додјелила додатне уговоре вриједне више од милијарду долара за изградњу возила за вожњу по површини Мјесеца и распоређивање дронова који ће помоћи у мапирању локације базе, могуће већ 2028. године.

Друга и трећа фаза, које укључују планове за изградњу првих модула под притиском за живот на Мјесецу и инсталирање генератора електричне енергије, представљају НАСА-ину визију за наставак изградње базе током 2030-их. Крајњи циљ, каже НАСА, јесте да астронаути живе и раде у „полувлажним“ насељима.

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План је дио напора свемирске агенције да се такмичи са Кином, чији је свемирски програм постигао драматичан напредак у посљедњој деценији. Амерички законодавци су више пута упозоравали да напори Кине прете да засенче технолошку надмоћ Сједињених Држава у свемиру.

Прве препреке

Упркос амбициозним плановима, НАСА се већ суочава са изазовима. Компанија „Блу Ориџин“, коју је основао Џеф Безос, требало је да испоручи прототип свог масивног роботског лендера „Блу Мун“ на јужни пол Мјесеца касније ове године. То подручје је од великог интереса јер се вјерује да садржи резерве воденог леда, који би се могао претворити у ракетно гориво или воду за пиће.

Међутим, компанија Blue Origin је претрпјела велики пораз у мају када је једна од њених ракета New Glenn експлодирала на лансирној рампи, уништивши критичну инфраструктуру чија ће обнова бити потребна мјесецима. Није јасно колико би то могло да одложи лансирање Blue Moon-а.

Гарсија-Галан је у уторак назначио да би се лансер „Плави Мун“ могао лансирати другим возилом ако је потребно, рекавши да НАСА „разматра друге опције“ у случају да радови на ракети и лансирној рампи компаније „Плави Мун“ не испуњавају распоред агенције.

Активна улога

Администратор НАСА-е Џаред Исакман је убрзо након инцидента у Њу Глену јасно ставио до знања да агенција намјерава активно да сарађује са својим партнерима из приватног сектора када се појаве препреке.

„Месецима у НАСА-и говоримо да нећемо сједети скрштених руку и чекати да се створе услови за постизање наших најважнијих националних циљева“, рекао је Исакман. „Преузећемо активну улогу са нашим партнерима, баш као и шездесетих година прошлог вијека, како бисмо превазишли застоје, уклонили препреке и постигли жељене резултате.“

Блу Ориџин није ни близу јединог партнера НАСА-е. СпејсИкс такође ради на сопственој ракети Старшип за превоз астронаута на Мјесец, иако то масивно возило још није оперативно. Али НАСА има низ других компанија на располагању за испоруку терета.

Иновације у приватном сектору

Тексашка компанија Firefly једина је успешно завршила мисију, спустивши своје возило Blue Ghost близу Мјесечевог екватора прошле године. Још једна тексашка компанија, Intuitive Machines, такође је два пута спустила лендере близу Мјесечевог јужног пола, али су се оба пута преврнули.

Гарсија-Галан је рекао да је овогодишња серија најава и презентација о изградњи базе на Мјесецу осмишљена да подстакне више иновација од стране партнера из приватног сектора.

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„Ако сте дио индустрије и питате се да ли би требало да инвестирате у проширење свог погона или повећање броја добављача у вашем ланцу снабдевања - ово је наш сигнал да смо овде на дужи рок, да ће потражња постојати и да заиста градимо базу на Месецу“, рекао је за CNN током конференције Свемирски симпозијум у априлу.

Дуг пут до трајног насеља

Лунарна база је део НАСА-иног програма Артемис, који је већ коштао око 100 милијарди долара. НАСА укупно очекује да ће сама база коштати око 30 милијарди долара. Циљ програма је да врати људе на Мјесец први пут послије пет деценија и на крају изгради насеље тамо, циљ око којег се такмиче и Сједињене Државе и Кина.

Али пут ка успостављању сталног лунарног насеља је пун технолошких, политичких и етичких питања. Стручњаци упозоравају на драматичан недостатак инфраструктуре на Мјесецу која би подржала такву колонију. Чак ни питање мјерења тачног времена није рјешено, пошто секунде на Мјесецу пролазе нешто брже него на Земљи.

Финансијска ситуација такође остаје нејасна. Иако је Трампова администрација настојала да повећа финансирање базе на Мјесецу како би „успоставила доминацију САД“, велики дио додјељених средстава је намјењен.

На примјер, око 2,6 милијарди долара било је намењено за изградњу лунарне свемирске станице Гејтвеј, али је НАСА нагло одустала од тих планова у марту, рекавши да би се ресурси боље искористили за изградњу инфраструктуре на површини Мјесеца.

(индекс)