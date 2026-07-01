Црвена вода тече са глечера више од 100 година: Научници су открили зашто

Аутор:АТВ редакција
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Усред суровог антарктичког пејзажа леда и снијега, глечер као да крвари. Дубоко црвени млаз воде мрља снежно бијелу околину и остаје течан чак и на температурама знатно испод нуле, феномен који се дешава већ више од једног вијека.
Ово су Крвави водопади, чији је унутрашњи свијет још необичнији од спољашњости, а нови научни рад објављен ове године у часопису Antarctic Science коначно је расветлио како су настали, пише Science Alert .
Када је аустралијски геолог Грифит Тејлор први пут наишао на ово мјесто 1911. године, претпоставио је да су алге одговорне за црвенкасту боју и назвао је мјесто Крвави водопади. Али погрешио је - испоставило се да није ни крв ни алге.
Крвави водопади су заправо резултат спорог ослобађања слане воде богате гвожђем, заробљене испод сјеверног дијела глечера Тејлор најмање 1,5 милиона година. Древни џеп морске воде је остао изолован од стране глечера који се надовезивао.
Временом је вода постајала све сланија, до тачке у којој се сада описује као слана вода која не може да се смрзне на нормалним температурама. Када ова вода коначно доспе до површине, она долази у контакт са кисеоником и оксидира, слично као што гвожђе рђа, дајући јој карактеристичну црвену боју.
Деценијама није било познато како је слана вода стигла од свог извора, стотинама метара испод леда, до површине. Године 2017, тим предвођен истраживачима са Универзитета Аљаске у Фербанксу коначно је пратио њен пут.
Користећи радар, мапирали су пролаз дуг 300 метара кроз скривену мрежу канала под притиском унутар глечера. Њихово откриће рјешило је још једну необичну загонетку: како се течна вода може кретати кроз тако хладан лед? Испоставило се да висока салинитет толико снижава њену тачку смрзавања да она остаје течна.
Тамо гдје се замрзне, ослобађа се топлота која загрева околни лед, помажући да остатак канала остане отворен. „Иако може дјеловати контраинтуитивно, када се вода замрзне, она ослобађа топлоту која затим загрева околни, хладнији лед“, објаснила је тада глациолог Ерин Петит, једна од чланица тима. „Тејлор глечер је сада најхладнији познати глечер који има континуирани проток воде.“
Али можда најфасцинантнији дио Крвавих водопада није хемија, већ оно што живи у тами испод леда. Стотинама метара дубине, одсечена од сунчеве свјетлости, кисеоника и остатка свијета више од милион година, преживљава читава заједница бактерија. Оне користе сулфат као главни извор енергије јер им ништа друго није доступно.
Никада нису видјели сунчеву свјетлост нити „удисали“ кисеоник, а ту су још много прије него што су се појавили људи. Микробиологу Џил Микуки, сада на Универзитету у Тенесију, требало је неколико година само да добије употребљив узорак воде, али је анализа открила напредан микробни екосистем.
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Научници вјерују да ово није јединствен случај на Антарктику, а Блад Фолс је постао кључно мјесто за астробиолошка истраживања као примјер из стварног живота како би екстремна, ледена, окружења без кисеоника могла изгледати другде у Сунчевом систему.
Нови рад у часопису Antarctic Science, који је водио научник Питер Доран са Државног универзитета Луизијане, баца свјетло на процес одлива воде. У септембру 2018. године, тим је, готово случајно, имао три одвојена инструмента која су истовремено радила у близини глечера Тејлор: GPS станицу за праћење површине глечера, камеру која је свакодневно снимала Блад Фолс и низ температурних сензора у језеру испод.
Иако нису постављени инструменти са намјером да се забиљежи цурење, догодило се оно што тим назива „срећном коинциденцијом запажања“ – забиљежили су управо такав догађај.
Током наредних недјеља, површина глечера је потонула за око 15 милиметара, а његово кретање напред успорило се за скоро 10 процената. Истовремено, сензори у језеру су забиљежили изненадни прилив хладне воде, а камера је скоро свакодневно биљежила ширење свјеже црвене мрље.
Научници закључују да, како притисак у заробљеној сланој води испод глечера расте, она периодично избија на површину у импулсима. Сваки такав импулс мјерљиво преобликује лед изнад њега, спуштајући његову површину и успоравајући његово кретање, након чега се циклус тихо поново покреће и притисак поново почиње да расте.
Истраживачи вјерују да би даље праћење могло открити да ли се ови догађаји мијењају у учесталости или интензитету, што Блад Фолс чини невјероватним системом раног упозоравања на промјене које се дешавају дубоко унутар глечера Тејлор.
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