Цвијановићевој уручена Повеља почасног грађанина

Аутор:АТВ
Коментари:1
Српском члану Предсједништва БиХ Жељки Цвијановић данас је у Прњавору уручена Повеља почасног грађанина са златним грбом града.
Цвијановићевој је Повеља додијељена поводом Дана града за значајне резултате и залагања од интереса за град и ширу заједницу.
Претходно су Цвијановићева и министар за европске интеграције и међународну сарадњу Републике Српске Златан Клокић у Градској управи разговарали са руководством града Прњавора, те је посјетили кино "Славица" које ће ускоро бити поново отворено након више деценија.
Република Српска
Цвијановић у Прњавору, састанак са руководством града
У 14.00 часова Цвијановићева ће код Споменика јунацима града присуствовати парастосу и полагању вијенаца поводом Дана градске организације породица заробљених, погинулих бораца и несталих цивила.
Ријеч је споменику који је откривен 28. јуна 2014. године, а на њему су уклесани ликови 71 борца Војске Републике Српске са подручја града и из насеља Ратковац.
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Република Српска
2 ч0
Република Српска
2 ч3
Република Српска
3 ч4
Република Српска
3 ч2
Најновије
15
44
15
41
15
36
15
35
15
30
Тренутно на програму