Цвијановићевој уручена Повеља почасног грађанина

АТВ
27.05.2026 13:33

Српском члану Предсједништва БиХ Жељки Цвијановић данас је у Прњавору уручена Повеља почасног грађанина са златним грбом града.

Цвијановићевој је Повеља додијељена поводом Дана града за значајне резултате и залагања од интереса за град и ширу заједницу.

Претходно су Цвијановићева и министар за европске интеграције и међународну сарадњу Републике Српске Златан Клокић у Градској управи разговарали са руководством града Прњавора, те је посјетили кино "Славица" које ће ускоро бити поново отворено након више деценија.

Цвијановић у Прњавору, састанак са руководством града

У 14.00 часова Цвијановићева ће код Споменика јунацима града присуствовати парастосу и полагању вијенаца поводом Дана градске организације породица заробљених, погинулих бораца и несталих цивила.

Ријеч је споменику који је откривен 28. јуна 2014. године, а на њему су уклесани ликови 71 борца Војске Републике Српске са подручја града и из насеља Ратковац.

