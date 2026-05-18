Сутра сједница, Фоча добија статус града

На сутрашњој сједници Народне скупштине Републике Српске у Бањалуци посланици би по хитном поступку требало да разматрају и Приједлог закона о граду Фоча, којим се уређују подручје, надлежности, органи и финансирање ове локалне заједнице.
У материјалима достављеним Скупштини наводи се да су испуњени прописани услови за промјену статуса општине Фоча у град, а парламенту је достављен и детаљан елаборат о оправданости захтјева за стицање статуса града, уз информације да Фоча представља јединствену географску, социјалну, економску, историјску и територијалну цјелину са одговарајућим нивоом развоја.
У складу са одредбама Закона о локалној самоуправи, општина може добити статус града и ако је стопа запослености на подручју те локалне заједнице изнад републичког просјека - или ако има најмање десет година пет студијских програма у смислу закона којим се уређује високо образовање, више од 2.000 студената на овим програмима и богато културно-историјско насљеђе.
На подручју Фоче дјелују Медицински факултет у саставу Универзитета у Источном Сарајеву и Православни богословски факултет "Свети Василије Острошки".
Уз богато културно-историјско насљеђе, тамо су и бројни природни и културни локалитети који представљају знатне ресурсе и основу за развој туризма, привреде и укупног друштвеног развоја.
Посебно се издваја Национални парк "Сутјеска" - највећи и најстарији национални парк у БиХ.
На предложеном девном реду од 28 тачака је и Приједлог закона о измјенама закона о правима бораца, војних инвалида и породица погинулих бораца Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске по хитном поступку.
По хитном поступку биће разматран и Приједлог закона о посебном поступку експропријације ради изградње магистралног гасовода Шепак-Нови Град и ауто-пута Гламочани-Бањалука–Млиништа, као и избор предсједника и судије Уставног суда Републике Српске на приједлог предсједника Републике.
На сједници би требало да буде разматран и Приједлог закона о измјенама и допунама Закона о полицији и унутрашњим пословима - по хитном поступку, преноси Срна.
По хитној процедури требало би да буду разматрани и Приједлог закона о измјени и допунама Закона о електричној енергији, Приједлог закона о измјенама и допунама Закона о енергетици и Приједлог закона о измјенама и допунама Закона о гасу.
Пред посланицима је и разматрање Извјештаја о раду Министарства унутрашњих послова Републике Српске за 2025. годину.
Почетак сједнице заказан је у 10.00 часова.
