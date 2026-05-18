Logo
Large banner

Сутра сједница, Фоча добија статус града

Аутор:

АТВ
18.05.2026 10:36

Коментари:

0
Сутра сједница, Фоча добија статус града

На сутрашњој сједници Народне скупштине Републике Српске у Бањалуци посланици би по хитном поступку требало да разматрају и Приједлог закона о граду Фоча, којим се уређују подручје, надлежности, органи и финансирање ове локалне заједнице.

У материјалима достављеним Скупштини наводи се да су испуњени прописани услови за промјену статуса општине Фоча у град, а парламенту је достављен и детаљан елаборат о оправданости захтјева за стицање статуса града, уз информације да Фоча представља јединствену географску, социјалну, економску, историјску и територијалну цјелину са одговарајућим нивоом развоја.

У складу са одредбама Закона о локалној самоуправи, општина може добити статус града и ако је стопа запослености на подручју те локалне заједнице изнад републичког просјека - или ако има најмање десет година пет студијских програма у смислу закона којим се уређује високо образовање, више од 2.000 студената на овим програмима и богато културно-историјско насљеђе.

На подручју Фоче дјелују Медицински факултет у саставу Универзитета у Источном Сарајеву и Православни богословски факултет "Свети Василије Острошки".

Уз богато културно-историјско насљеђе, тамо су и бројни природни и културни локалитети који представљају знатне ресурсе и основу за развој туризма, привреде и укупног друштвеног развоја.

Посебно се издваја Национални парк "Сутјеска" - највећи и најстарији национални парк у БиХ.

На предложеном девном реду од 28 тачака је и Приједлог закона о измјенама закона о правима бораца, војних инвалида и породица погинулих бораца Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске по хитном поступку.

По хитном поступку биће разматран и Приједлог закона о посебном поступку експропријације ради изградње магистралног гасовода Шепак-Нови Град и ауто-пута Гламочани-Бањалука–Млиништа, као и избор предсједника и судије Уставног суда Републике Српске на приједлог предсједника Републике.

На сједници би требало да буде разматран и Приједлог закона о измјенама и допунама Закона о полицији и унутрашњим пословима - по хитном поступку, преноси Срна.

По хитној процедури требало би да буду разматрани и Приједлог закона о измјени и допунама Закона о електричној енергији, Приједлог закона о измјенама и допунама Закона о енергетици и Приједлог закона о измјенама и допунама Закона о гасу.

Пред посланицима је и разматрање Извјештаја о раду Министарства унутрашњих послова Републике Српске за 2025. годину.

Почетак сједнице заказан је у 10.00 часова.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

Фоча

статус града

сједница

Народна скупштина Републике Српске

општина

Коментари (0)
Large banner

Више из рубрике

Љекари ступили у штрајк, примаће само хитне случајеве

Друштво

Љекари ступили у штрајк, примаће само хитне случајеве

5 ч

0
"Аутопутеви Српске": Испитивање коловоза на дионици ауто-пута Градишка-Бањалука

Друштво

"Аутопутеви Српске": Испитивање коловоза на дионици ауто-пута Градишка-Бањалука

5 ч

0
Град Бањалука

Друштво

Данас сунчано и топлије вријеме

6 ч

0
рецепт тијесто храна

Друштво

Испробајте рецепт за пужиће са сиром и преливом: Домаће пециво мекано "као душа"

7 ч

0

  • Најновије

14

09

Школа у Дрнишу се опростила од убијеног матуранта Луке

14

06

Крдо крава усмртило жену, мушкарац у тешком стању

13

58

Липовцу шест година затвора, оптуженом наставнику и осталима судиће се поново!

13

56

Упозорење: Нафте има за још неколико седмица

13

55

Пала производња вегетаријанских замјенских производа

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner