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Седам цивила погинуло у нападу дрона на аутобус у ДНР-у

03.06.2026 07:54

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Седам цивила погинуло у нападу дрона на аутобус у ДНР-у
Фото: Tanjug / AP / Andrii Marienko

Седам особа је погинуло након удара украјинског дрона на линијски аутобус у Доњецкој Народној Републици, саопштио је шеф те републике Денис Пушилин, преносе РИА Новости.

"У Јенакијеву је изведен напад ударном беспилотном летелицом на линијски аутобус на релацији Москва-Симферопољ. Према прелиминарним информацијама, погинуло је седам цивила", написао је он Максу.

Још 11 особа је задобило различите повреде и указује им се медицинска помоћ, додао је Пушилин.

Покренут је кривични поступак због сумње на терористички акт, преноси РТ Балкан.

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Тагови :

Русија

Украјина

Кијев

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