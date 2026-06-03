Седам цивила погинуло у нападу дрона на аутобус у ДНР-у

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Седам особа је погинуло након удара украјинског дрона на линијски аутобус у Доњецкој Народној Републици, саопштио је шеф те републике Денис Пушилин, преносе РИА Новости.
"У Јенакијеву је изведен напад ударном беспилотном летелицом на линијски аутобус на релацији Москва-Симферопољ. Према прелиминарним информацијама, погинуло је седам цивила", написао је он Максу.
Још 11 особа је задобило различите повреде и указује им се медицинска помоћ, додао је Пушилин.
Покренут је кривични поступак због сумње на терористички акт, преноси РТ Балкан.
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