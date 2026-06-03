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Мистерија у Њујорку: Групе људи током ноћи улазе у канализациони систем града - нико не зна шта раде

Аутор:

АТВ
03.06.2026 07:37

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Мистерија у Њујорку: Групе људи током ноћи улазе у канализациони систем града - нико не зна шта раде
Фото: AKI AUTO CARE via AP

Полиција у Њујорку истражује неколико случајева у којима су групе људи ноћу улазиле и излазиле из канализационих тунела кроз шахтове у Бруклину и Квинсу.

Забиљежена најмање три случаја

Сигурносне камере забиљежиле су најмање три таква инцидента.

У једном снимку, насталом рано у петак у дијелу Вилијамсбурга у Бруклину, из шахта насред раскрснице изашло је око седам људи, док су пролазили аутомобили. Неки су носили лампе на глави и алате који су личили на лопате, а једна особа је умало завршила под возилом док се извлачила на улицу.

У другом случају, око седам људи појавило се око два часа иза поноћи из шахта у мирној улици у бруклинском насељу Грејвсенд.

Потом су пришли паркираним аутомобилима и из њих узели чисту одјећу како би се пресвукли. Полиција наводи да је та група у канализацију ушла око 23 часа, што значи да су под земљом могли провести три часа.

Трећи инцидент забиљежен је 5. маја у Квинсу, гдје су три особе у водоотпорној заштитној опреми отвориле поклопац шахта и спустиле се у канализацију.

Посљедња особа потом је затворила поклопац док су аутомобили прилазили и успоравали.

"Наумили нешто лоше“.

Власник радионице за детаљно чишћење аутомобила Аки Јакуповић рекао је да су камере његове радње снимиле групу у Квинсу и додао да вјерује да су „наумили нешто лоше“.

Градско Одјељење за заштиту околине саопштило је да је прегледало канализацију на обје локације у Бруклину и утврдило да инфраструктура није оштећена, док је случај у Квинсу још под истрагом.

Портпарол одјељења Роб Волејша упозорио је да је улазак у канализацију илегалан и изузетно опасан. Навео је да канализациони системи могу садржавати отровне и потенцијално смртоносне гасове, нестабилне површине, ризик од поплава и скучен простор.

Полиција је саопштила да засад не види пријетњу по јавну безбједност, да нема пријављених повреда ни хапшења, те да истрага траје, преноси Кликс.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

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Тагови :

канализација Њујорк

Њујорк

Мистерија Њујорк

канализација

Америка

мистерија

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