Мистерија у Њујорку: Групе људи током ноћи улазе у канализациони систем града - нико не зна шта раде

Аутор:АТВ
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Полиција у Њујорку истражује неколико случајева у којима су групе људи ноћу улазиле и излазиле из канализационих тунела кроз шахтове у Бруклину и Квинсу.
Сигурносне камере забиљежиле су најмање три таква инцидента.
У једном снимку, насталом рано у петак у дијелу Вилијамсбурга у Бруклину, из шахта насред раскрснице изашло је око седам људи, док су пролазили аутомобили. Неки су носили лампе на глави и алате који су личили на лопате, а једна особа је умало завршила под возилом док се извлачила на улицу.
🚨 ALARMING!! Surveillance footage captured two separate groups of men illegally entering and exiting New York City sewer manholes in Brooklyn overnight, carrying tools and gear — No arrests have been made@FBIDirectorKash @FBI @DHSgov #PublicSafety #NationalSecurity pic.twitter.com/NSSTAni2yt— Brandon Tatum (@TheOfficerTatum) June 1, 2026
У другом случају, око седам људи појавило се око два часа иза поноћи из шахта у мирној улици у бруклинском насељу Грејвсенд.
🚨Who Are the Men Emerging From New York's Sewers at 2 A.M.?— Skywatch Signal (@UAPWatchers) June 2, 2026
Videos showing random groups of men climbing out of New York City manholes in the middle of the night have gone viral, and of course the internet has filled in the blanks.
The NYPD says there's no threat to the public… pic.twitter.com/khQbkJBOGe
Потом су пришли паркираним аутомобилима и из њих узели чисту одјећу како би се пресвукли. Полиција наводи да је та група у канализацију ушла око 23 часа, што значи да су под земљом могли провести три часа.
Mole people? Crocodile catchers? Mario brothers? A series of bizarre sightings of people popping in and out of #NewYorkCity’s vast subterranean sewer system has the city wondering what exactly is going on, with police now probing the underground mystery. pic.twitter.com/e6LbRJHAGi— ShanghaiEye🚀official (@ShanghaiEye) June 2, 2026
Трећи инцидент забиљежен је 5. маја у Квинсу, гдје су три особе у водоотпорној заштитној опреми отвориле поклопац шахта и спустиле се у канализацију.
Посљедња особа потом је затворила поклопац док су аутомобили прилазили и успоравали.
Власник радионице за детаљно чишћење аутомобила Аки Јакуповић рекао је да су камере његове радње снимиле групу у Квинсу и додао да вјерује да су „наумили нешто лоше“.
Градско Одјељење за заштиту околине саопштило је да је прегледало канализацију на обје локације у Бруклину и утврдило да инфраструктура није оштећена, док је случај у Квинсу још под истрагом.
Портпарол одјељења Роб Волејша упозорио је да је улазак у канализацију илегалан и изузетно опасан. Навео је да канализациони системи могу садржавати отровне и потенцијално смртоносне гасове, нестабилне површине, ризик од поплава и скучен простор.
Полиција је саопштила да засад не види пријетњу по јавну безбједност, да нема пријављених повреда ни хапшења, те да истрага траје, преноси Кликс.
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