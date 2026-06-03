Окончана талачка криза у Њемачкој: Србин се предао полицији

Аутор:АТВ
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Мушкарац, за кога се вјерује да је држављанин Србије, који је у Дортмунду у уторак пуцао на полицајца, а потом се забарикадирао у стану са своје троје дјеце, предао се јутрос полицији након вишесатних преговора, јављају њемачки медији.
Полиција је саопштила да је 51-годишњи осумњичени око 3.30 часова добровољно изашао из зграде, након чега је ухапшен без пружања отпора, пренио је "Шпигел".
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Троје дјеце која су се налазила у стану нису повријеђена.
Полицајац који је погођен у инциденту задобио је лакше повреде, захваљујући панциру који је носио.
Инцидент је почео синоћ када је супруга осумњиченог позвала полицију и затражила помоћ. По доласку полицијских службеника у стамбено-пословну зграду у дортмундском насељу Хехстен, мушкарац је, према наводима полиције, пуцао на једног полицајца, а затим се забарикадирао у свом стану са дјецом.
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Полиција је на лице мјеста упутила и јединицу за специјалне операције, док је истрага о околностима случаја у току.
Према наводима полиције, ни у једном тренутку није постојала опасност за пролазнике.
Лист "Билд" је објавио да је осумњичени претходно изазвао инцидент у једном ресторану у Дортмунду, гдје је наводно претио гостима и користио бибер спреј, након чега је побјегао у аутомобилу.
Према истом извору, током покушаја полиције да га заустави, испалио је хитац кроз прозор возила и погодио полицајца. Полиција за сада није потврдила ове наводе.
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