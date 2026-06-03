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Окончана талачка криза у Њемачкој: Србин се предао полицији

Аутор:

АТВ
03.06.2026 07:18

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Полицајац у Њемачкој прича на телефон.
Фото: Pixabay

Мушкарац, за кога се вјерује да је држављанин Србије, који је у Дортмунду у уторак пуцао на полицајца, а потом се забарикадирао у стану са своје троје дјеце, предао се јутрос полицији након вишесатних преговора, јављају њемачки медији.

Полиција је саопштила да је 51-годишњи осумњичени око 3.30 часова добровољно изашао из зграде, након чега је ухапшен без пружања отпора, пренио је "Шпигел".

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Троје дјеце која су се налазила у стану нису повријеђена.

Полицајац који је погођен у инциденту задобио је лакше повреде, захваљујући панциру који је носио.

Супруга осумњиченог позвала полицију

Инцидент је почео синоћ када је супруга осумњиченог позвала полицију и затражила помоћ. По доласку полицијских службеника у стамбено-пословну зграду у дортмундском насељу Хехстен, мушкарац је, према наводима полиције, пуцао на једног полицајца, а затим се забарикадирао у свом стану са дјецом.

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Полиција је на лице мјеста упутила и јединицу за специјалне операције, док је истрага о околностима случаја у току.

Према наводима полиције, ни у једном тренутку није постојала опасност за пролазнике.

Лист "Билд" је објавио да је осумњичени претходно изазвао инцидент у једном ресторану у Дортмунду, гдје је наводно претио гостима и користио бибер спреј, након чега је побјегао у аутомобилу.

Према истом извору, током покушаја полиције да га заустави, испалио је хитац кроз прозор возила и погодио полицајца. Полиција за сада није потврдила ове наводе.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

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Тагови :

Србин талачка криза Дортмунд

Дортмунд

Србин

Њемачка

талачка криза

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