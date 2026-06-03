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Шта се заиста дешава са душом у првих 40 дана након смрти?

Аутор:

АТВ
03.06.2026 03:00

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Сандук сахрана цвијеће обичаји
Фото: Pexel/ Pavel Danilyuk

Четрдесети дан послије смрти је кључан: тада Бог одређује привремено мјесто боравка душе – рај или пакао, до Христовог другог доласка, а ево шта се дешава до тада.

За православне хришћане смрт је прелазак у вјечни живот. Душа наставља своје путовање кроз митарства, привремени суд и коначни Страшни суд, док молитве живих и добротворна дјела остају мост љубави између свијета и вјечности.

Православна вјера смрт посматра не као крај, већ као прелазак из овоземаљског у вјечни живот. Душа се одваја од тијела, али наставља да постоји, да памти и да осјећа. Свети Јован Шангајски пише: „Наш живот био би бесмислен када би се завршавао смрћу. Човјек је створен за бесмртност и Христос је својим Васкрсењем отворио капије Царства Небеског“. Управо зато вјерници смрт доживљавају са тугом, али и са надом – јер вјерују да љубав Божија обухвата и оне који су прешли у вјечност.

Прва два дана - опроштај са земљом

У прва два дана након смрти, душа остаје на земљи. Према предању, слободно се креће, посјећује мјеста која је вољела и људе који су јој били блиски, често у пратњи анђела чувара. Свети Атанасије Велики у бесједи о смрти каже: „Душа, иако се раставља од тијела, не губи своје сјећање, већ обилази оно што јој је било драго“. То је вријеме опроштаја и сагледавања живота у цјелини.

Митарства - суочавање са истином

Од трећег дана душа пролази кроз духовне станице познате као митарства. На свакој станици суочава се са искушењима и демонским оптужбама, док анђели износе њена добра дјела. Свети Кирило Александријски описује: „Стаће пред нас, с једне стране, војска и силе небеске, а с друге – власти таме. На сваком митарству тражиће се рачун за посебне гријехе“.

Према житију преподобне Теодоре Цариградске, душа пролази кроз двадесет митарстава, гдје се испитују лаж, завист, блуд, убиство и други гријехови. Отуда и израз "духовна царина", по смрти се јавила Светом Григорију, ученику Василијевом и описала му свих 20 митарстава, кроз које је душа њена прошла, док није помоћу молитава Светог Василија ушла у вјечни покој. Предање биљежи и да је Богородица молила Христа да је поштеди сусрета са демонима на митарствима, што показује колико је тај пролаз страшан и колико је потребна њена заштита.

Привремени суд - четрдесети дан

Четрдесети дан је кључан: тада Бог одређује привремено мјесто боравка душе – рај или пакао – до Христовог другог доласка. Зато се у православној традицији посебно обиљежава помен на четрдесети дан, уз молитве, литургију и чињење добротворних дјела у име покојника. Свети Јован Златоусти наглашава: „Молитва за покојне није узалудна, јер Бог прима љубав живих као утјеху за душе преминулих“.

Страшни суд - коначна одлука

На крају времена, у општем васкрсењу, сви мртви ће васкрснути у својим тијелима. На Страшном суду доноси се коначна одлука о вјечном животу – вјечна радост у Царству Небеском или вјечна одвојеност од Бога. Свети Кирило Александријски у бесједи о исходу душе пише:

„Страшим се геене бесконачне, грозим се таме, камо се ни трачак свјетлости пробити неће“, преноси Лијепа и срећна.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

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Тагови :

народно вјеровање

Покојник

православље

обичаји

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