Вучић: Вечерас ћу се у Минхену састати са Цвијановићевом

Предсједник Србије Александар Вучић најавио је да ће се вечерас у Минхену састати са српским чланом Предсједништва БиХ Жељком Цвијановић.
Вучић је рекао да ће се тај састанак одржати на маргинама Михнеске безбједносне конференције око 22.00 часова и да имају нешто да разговарају.
Коментаришући изјаву бошњачког члана предсједништва БиХ Дениса Бећировића да власт Републике Српске хоће да дестабилизује БиХ и Дејтонски споразум, Вучић је рекао да није чуо ту изјаву, али да га она не изненађује.
"Не знам више да ли је говорио о Србији или Републици Српској. Не изненађује ме то. Ми желимо добре односе са БиХ", рекао је Вучић српским медијима у Минхену.
Коментаришући дио говора Фридриха Мерца о Западном Балкану, који је њемачки канцелар одржао на Минхенској безбједносној конференцији, Вучић је оцијенио да је Мерц показао позитиван однос према пријему земаља региона у ЕУ.
Вучић је указао да је Мерц у том говору био пажљив у избору ријечи, будући да је практично говорио о неколико брзина.
"Иако је био пажљив у избору речи, то су добре вести за нас и све земље западног Балкана", рекао је Вучић.
Он је оцијенио да питање уласка Украјине у ЕУ 2027. године није само питање Мађарске, већ и других земаља.
"Ако тога и буде, видећемо само у ком капацитету и на који начин, пошто не верујем да ће у пуном капацитету бити у чланству у ЕУ. Ако буду, честитаћу им на томе", рекао је Вучић.
Он сматра да Србији добро дође да буде близу ЕУ, будући да је Мерц поменуо члан 42 ЕУ и говорио о томе ко кога треба да брани у оквиру Уније, што би била својеврсна замјена за члан пет НАТО и подразумијевало војни ангажман чланица ЕУ.
Вучић је објаснио да је у таквом развоју догађаја, умјесто у пуном чланству, боље бити близу ЕУ, јер Срби, како је рекао, желе мир и економски напредак.
