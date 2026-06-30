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Шок: Родри мора на операцију, за њега је завршено Свјетско првенство

Аутор:

АТВ редакција
30.06.2026 10:41

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Родри репрезентативац Шпаније СП 2026.
Фото: Tanjug/AP Photo/Ricardo Mazalan

Фудбалер Манчестер ситија и репрезентације Шпаније Родри неће моћи да настави учешће на Свјетском првенству, пошто је потврђено да га очекује операција.

Један од кључних играча у освајању европске титуле Шпаније и добитник "Златне лопте" 2024. године доживио је нови здравствени проблем који га избацује из такмичарског ритма у најважнијем дијелу сезоне.

Због операције, Родри неће само завршити наступ на Свјетском првенству, већ га чека и пауза која ће га удаљити од почетка нове сезоне у Премијер лиги, па неће бити на располагању ни свом клубу у уводним мечевима.

У питању је наставак низа проблема са повредама које га прате у посљедње двије године. Од озбиљног проблема са укрштеним лигаментима, због којег је паузирао 220 дана и пропустио 51 утакмицу, па до додатних повреда које су га укупно удаљиле са терена још 153 дана и натерале да прескочи још 34 меча.

У Манчестер ситију и шпанској репрезентацији сада с великом пажњом прате његов опоравак, с обзиром на то да је ријеч о једном од најважнијих везних играча у оба тима, преноси Б92

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

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Тагови :

Родри

Шпанија

Свјетско првенство 2026

Мундијал 2026

Операција

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