Шок: Родри мора на операцију, за њега је завршено Свјетско првенство

Аутор:АТВ редакција
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Фудбалер Манчестер ситија и репрезентације Шпаније Родри неће моћи да настави учешће на Свјетском првенству, пошто је потврђено да га очекује операција.
Један од кључних играча у освајању европске титуле Шпаније и добитник "Златне лопте" 2024. године доживио је нови здравствени проблем који га избацује из такмичарског ритма у најважнијем дијелу сезоне.
Због операције, Родри неће само завршити наступ на Свјетском првенству, већ га чека и пауза која ће га удаљити од почетка нове сезоне у Премијер лиги, па неће бити на располагању ни свом клубу у уводним мечевима.
У питању је наставак низа проблема са повредама које га прате у посљедње двије године. Од озбиљног проблема са укрштеним лигаментима, због којег је паузирао 220 дана и пропустио 51 утакмицу, па до додатних повреда које су га укупно удаљиле са терена још 153 дана и натерале да прескочи још 34 меча.
У Манчестер ситију и шпанској репрезентацији сада с великом пажњом прате његов опоравак, с обзиром на то да је ријеч о једном од најважнијих везних играча у оба тима, преноси Б92
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