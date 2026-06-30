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Оборени рекорди за максималну температуру у јуну у овим градовима

Аутор:

АТВ редакција
30.06.2026 14:18

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Оборени рекорди за максималну температуру у јуну у овим градовима
Фото: Envato/EwaStudio

29.06.2026. измјерени су нови рекорди за апсолутну максималну температуру за јун мјесец на метеоролошким станицама: Сребреница, Приједор, Добој, Бијељина и Зворник.

Најтоплије је било у Бијељини са 40°С и Зворнику са чак 41.3°С. У Бањалуци је максимална температура износила 39.2°С што је само за 0.1°С мање од апсолутног максимума из 2021. године који износи 39.3°С, саопштено је из РХМЗ РС-а.

Требиње

Градови и општине

У Требињу измјерена највиша температура за јун у посљедњих 26 година

Стари максимум за јун мјесец и година појаве као и максимална температура у јуну 2026. на станицама на којима су оборени рекорди:

Графика прогноза
Графика прогноза

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