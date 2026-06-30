Оборени рекорди за максималну температуру у јуну у овим градовима

Аутор:АТВ редакција
Коментари:0
29.06.2026. измјерени су нови рекорди за апсолутну максималну температуру за јун мјесец на метеоролошким станицама: Сребреница, Приједор, Добој, Бијељина и Зворник.
Најтоплије је било у Бијељини са 40°С и Зворнику са чак 41.3°С. У Бањалуци је максимална температура износила 39.2°С што је само за 0.1°С мање од апсолутног максимума из 2021. године који износи 39.3°С, саопштено је из РХМЗ РС-а.
Градови и општине
У Требињу измјерена највиша температура за јун у посљедњих 26 година
Стари максимум за јун мјесец и година појаве као и максимална температура у јуну 2026. на станицама на којима су оборени рекорди:
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Ауто-мото
4 ч0
Свијет
5 ч0
Друштво
6 ч0
Друштво
7 ч0
Друштво
2 ч0
Друштво
3 ч0
Друштво
3 ч0
Друштво
3 ч0
Најновије
16
19
16
18
16
14
16
12
16
07
Тренутно на програму