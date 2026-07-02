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Стигло освјежење са кишом, температура знатно опала у односу на претходне дане

Аутор:

АТВ редакција
02.07.2026 08:33

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Стигло освјежење са кишом, температура знатно опала у односу на претходне дане
Фото: ATV

У Републици Српској овог јутра преовладава облачно је и свјежије вријеме са повременом кишом, на сјевероистоку понегдје има јачих падавина. Вјетар је слаб до умјерен сјеверних смјерова.

Температура ће бити нижа за око 10 до 15 степени у односу на претходне дане. Поподне падавине слабе и престају у већини предјела, осим на југу и југоистоку гдје ће бити повремених пљускова са грмљавином.

Освјежење и облачно са повременом кишом у првом дијелу дана. Поподне падавине престају, до вечери постепено разведравање.

Максимална температура ваздуха до 25 степени, преноси РХМЗ РС.

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Тагови :

Киша

невријеме

облачно вријеме

Температура

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