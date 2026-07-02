Регионалне звијезде стижу у Приједор: Сутра почиње шести Јелен Гарден Фест

Аутор:АТВ редакција
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Приједор од сутра поново постаје незаобилазна фестивалска дестинација. Шесто издање Јелен Гарден Феста отвара капије Љетне баште у 19 часова, а публику 3. и 5. јула очекују врхунски концерти, одлична атмосфера и наступи неких од највећих имена регионалне музичке сцене.
Фестивал, који је током претходних година израстао у један од најпрепознатљивијих љетних музичких догађаја у региону, и ове године доноси спој рока, хип-хопа, панка и алтернативног звука, уз продукцију и амбијент по којем је постао препознатљив.
Прву фестивалску ноћ, 3. јула, обиљежиће наступи Еде Мајке, Зостера, Војка В и Рундека Хаустора & Екипе.
Едо Мајка, једно од најзначајнијих имена регионалног хип-хопа, познат је по енергичним концертима и хитовима који већ више од двије деценије обиљежавају домаћу сцену. Публику очекује наступ препун снажних ритмова и добре атмосфере.
Мостарски Зостер, бенд који годинама има посебну везу са приједорском публиком, доноси препознатљиву комбинацију рока, регеја, ска и блуза, али и нове пјесме којима најављује шести студијски албум.
На фестивалску бину стиже и Војко В, један од тренутно најпопуларнијих регионалних репера. Његови концерти познати су по оригиналности, хумору и врхунској енергији, због чега је један од најишчекиванијих извођача овогодишњег фестивала.
Посебан тренутак прве вечери биће наступ Дарка Рундека и Хаустор & Екипе. Легендарни аутор са више од четири деценије богате каријере извешће безвременске хитове попут "Апокалипсо", "Шал од свиле" и "Ена", који и данас имају посебно мјесто међу публиком свих генерација.
Друго фестивалско вече, које ће због Дана жалости бити одржано у недјељу, 5. јула, наступају Бомбај Штампа, Бркови, Миле Кекин и Банда и Пеки.
Миле Кекин, некадашњи фронтмен култног Хладног пива, враћа се у Приједор након двије године, а публика може очекивати спој његових соло пјесама и највећих хитова легендарног загребачког бенда.
Праву концертну експлозију обећавају Бркови, један од најпопуларнијих регионалних бендова, који већ више од двије деценије успјешно спајају панк, рок и фолк звук.
На фестивал стиже и легендарна Бомбај Штампа, бенд који је обиљежио домаћу рок сцену и публици доноси вече испуњено безвременским хитовима и препознатљивом енергијом.
Умјесто раније најављеног Хиљсона Манделе, другог фестивалског дана наступиће Пеки, извођач који посљедњих година биљежи милионске прегледе и слушања на дигиталним платформама.
Организатори истичу да је управо јединствени амбијент приједорске Љетне баште један од разлога због којих је Јелен Гарден Фест постао незаобилазан догађај љета, окупљајући из године у годину све већи број посјетилаца из цијелог региона.
Улазнице су у продаји на www.gigstix.ba и продајним мјестима Гигстикса, а од сутра и на улазу у Љетну башту. Све улазнице купљене за првобитно планирани термин другог фестивалског дана важиће и за нови датум одржавања – 5. јул. Посјетиоци којима нови термин не одговара моћи ће, након завршетка фестивала, остварити поврат новца за неискориштене улазнице.
Организатори позивају све љубитеље добре музике да окупе друштво и буду дио још једног фестивалског спектакла у Приједору.
Видимо се 3. и 5. јула у Љетној башти – на још једном издању Јелен Гарден Феста.
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