Јако невријеме погодило Бањалуку: Пало дрво у парку "Младен Стојановић"

Фото: RTRS

У парку" Младен Стојановић" Бањалуци пало је дрво након невремена.

Пало дрво у Бањалуци Дрво је пало на угоститељских објекат у овом парку и чека се излазак надлежних служби на терен, преноси РТРС.

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