Logo

Јако невријеме погодило Бањалуку: Пало дрво у парку "Младен Стојановић"

Аутор:

АТВ редакција
02.07.2026 07:17

Коментари:

0
Јако невријеме погодило Бањалуку: Пало дрво у парку "Младен Стојановић"
Фото: RTRS

У парку" Младен Стојановић" Бањалуци пало је дрво након невремена.

Пало дрво у Бањалуци
Пало дрво у Бањалуци

Дрво је пало на угоститељских објекат у овом парку и чека се излазак надлежних служби на терен, преноси РТРС.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

Пало дрво Бањалука

невријеме

Бањалука

Олуја

падавине

Парк Младен Стојановић

Коментари (0)

Прочитајте више

Хороскоп

Друштво

Дневни хороскоп за 2. јул: Шта нам звијезде поручују за данас

2 ч

0
Заједно гледали утакмицу: Вицо Зељковић се састао на Хауардом Лутником

Фудбал

Заједно гледали утакмицу: Вицо Зељковић се састао на Хауардом Лутником

2 ч

0
Новак Ђоковић ас најбољи тенисер свих времена

Тенис

Ђоковић о новини у тенису: "Не бих се осјећао пријатно"

2 ч

0
Танкери за нафту усидрени су у Ормуском мореузу код Бандар Абаса, Иран, субота, 2. мај 2026.

Свијет

САД и Иран сагласни – преговори напредују; Техеран: Контрола Ормуза наше право

2 ч

0

Више из рубрике

Блажи земљотрес рано јутрос забиљежен у Херцеговини: Епицентар код Мостара

Друштво

Блажи земљотрес рано јутрос забиљежен у Херцеговини: Епицентар код Мостара

2 ч

0
Хороскоп

Друштво

Дневни хороскоп за 2. јул: Шта нам звијезде поручују за данас

2 ч

0
киша невријеме падавине обилне

Друштво

Невријеме нанијело штету пољопривредницима у БиХ: ''Град се могао лопатом купити''

10 ч

0
Жетва пшенице

Друштво

Жетва у Лијевче Пољу: Добри приноси и изузетан квалитет пшенице

12 ч

0

  • Најновије

09

30

У пожару у болници у Њемачкој погинула два пацијента, 34 повријеђених

09

19

Аутопутеви Српске: Мјерење квалитета коловозне конструкције од 3. до 7. јула

09

16

Захарова: Урсула је лажов

09

07

Махао анкетама, па добио "махање" из СДС-а: Како је Станивуковић остао без подршке

08

52

Ронилац у Далмацији имао непријатан сусрет с опасном отровном рибом: "Убола ме, завршио сам у хитној"

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима