Јако невријеме погодило Бањалуку: Пало дрво у парку "Младен Стојановић"

Аутор:АТВ редакција
Коментари:0
У парку" Младен Стојановић" Бањалуци пало је дрво након невремена.
Дрво је пало на угоститељских објекат у овом парку и чека се излазак надлежних служби на терен, преноси РТРС.
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Друштво
2 ч0
Фудбал
2 ч0
Тенис
2 ч0
Свијет
2 ч0
Друштво
2 ч0
Друштво
2 ч0
Друштво
10 ч0
Друштво
12 ч0
Најновије
09
30
09
19
09
16
09
07
08
52
Тренутно на програму