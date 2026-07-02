Logo

Вишеграђанка Дивна Васић пронашла и вратила новчаник са 1.800 евра и документима

Аутор:

АТВ редакција
02.07.2026 08:42

Коментари:

0
Дивна Васић из Вишеграда
Фото: Srna

Дивна Васић из Вишеграда пронашла је прије неколико дана, у близини новог моста, новчаник у којем се налазило 1.800 евра, лична карта, возачка дозвола, банковне картице и друга лична документа, те одмах отишла у Полицијску станицу и предала пронађeно.

Својим поступком показала је да су људскост, морал и поштење вриједности које немају цијену.

"Када сам видјела да се у новчанику налази већа сума новца и сва документа отишла сам у Полицијску станицу Вишеград и предала новчаник. Ниједног тренутка нисам размишљала другачије, јер сматрам да је то једино исправно", испричала је Васићева Срни.

Она је навела да је дежурни полицајац Драгослав Матовић одмах професионално реаговао, ступио у контакт са власником новчаника, који је у том тренутку са породицом из Крагујевца већ био стигао до Фоче, на путу ка љетовању, и обавијестио га да су његов новчаник и сва документа пронађени.

"Власник ми се касније јавио из полиције. Био је веома захвалан, јер су се у новчанику, осим 1.800 евра, налазила сва документа. Рекао ми је да ће Вишеград памтити по добрим људима и то ми је била највећа награда", рекла је Васићева.

Она је посебно захвалила дежурном полицајцу Драгославу Матовићу и припадницима Полицијске станице Вишеград на брзој, професионалној и људској реакцији.

"Захвална сам полицији што је одмах реаговала и помогла да новчаник буде враћен власнику. Надам се да су наставили свој одмор без бриге и да ће из Вишеграда понијети само најљепше успомене", поручила је Васићева.

Њен гест још једном је показао да су поштење, доброта и одговорност вриједности по којима је Вишеград препознатљив, због чега ће једна породица из Крагујевца овај град памтити по добрим људима и племенитом дјелу једне Вишеграђанке, преноси Срна.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

Пронађен новчаник

Дивна Васић

Вишеград

новац

Коментари (0)

Више из рубрике

Стигло освјежење са кишом, температура знатно опала у односу на претходне дане

Друштво

Стигло освјежење са кишом, температура знатно опала у односу на претходне дане

1 ч

0
Одрон у Карановцу

Друштво

АМС РС: Опрезно кроз усјеке и поред камених косина

1 ч

0
беба новорођенче мало дијете

Друштво

У Српској рођене 24 бебе

1 ч

0
Гарден Фест манифестација догађај музички фестивал

Друштво

Регионалне звијезде стижу у Приједор: Сутра почиње шести Јелен Гарден Фест

1 ч

0

  • Најновије

09

30

У пожару у болници у Њемачкој погинула два пацијента, 34 повријеђених

09

19

Аутопутеви Српске: Мјерење квалитета коловозне конструкције од 3. до 7. јула

09

16

Захарова: Урсула је лажов

09

07

Махао анкетама, па добио "махање" из СДС-а: Како је Станивуковић остао без подршке

08

52

Ронилац у Далмацији имао непријатан сусрет с опасном отровном рибом: "Убола ме, завршио сам у хитној"

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима