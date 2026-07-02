Вишеграђанка Дивна Васић пронашла и вратила новчаник са 1.800 евра и документима

Аутор:АТВ редакција
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Дивна Васић из Вишеграда пронашла је прије неколико дана, у близини новог моста, новчаник у којем се налазило 1.800 евра, лична карта, возачка дозвола, банковне картице и друга лична документа, те одмах отишла у Полицијску станицу и предала пронађeно.
Својим поступком показала је да су људскост, морал и поштење вриједности које немају цијену.
"Када сам видјела да се у новчанику налази већа сума новца и сва документа отишла сам у Полицијску станицу Вишеград и предала новчаник. Ниједног тренутка нисам размишљала другачије, јер сматрам да је то једино исправно", испричала је Васићева Срни.
Она је навела да је дежурни полицајац Драгослав Матовић одмах професионално реаговао, ступио у контакт са власником новчаника, који је у том тренутку са породицом из Крагујевца већ био стигао до Фоче, на путу ка љетовању, и обавијестио га да су његов новчаник и сва документа пронађени.
"Власник ми се касније јавио из полиције. Био је веома захвалан, јер су се у новчанику, осим 1.800 евра, налазила сва документа. Рекао ми је да ће Вишеград памтити по добрим људима и то ми је била највећа награда", рекла је Васићева.
Она је посебно захвалила дежурном полицајцу Драгославу Матовићу и припадницима Полицијске станице Вишеград на брзој, професионалној и људској реакцији.
"Захвална сам полицији што је одмах реаговала и помогла да новчаник буде враћен власнику. Надам се да су наставили свој одмор без бриге и да ће из Вишеграда понијети само најљепше успомене", поручила је Васићева.
Њен гест још једном је показао да су поштење, доброта и одговорност вриједности по којима је Вишеград препознатљив, због чега ће једна породица из Крагујевца овај град памтити по добрим људима и племенитом дјелу једне Вишеграђанке, преноси Срна.
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