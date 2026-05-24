Стиже нови Југо - цијена је нестварна

Аутор:АТВ
Коментари:0
Срби га веома добро познају, "реклама" Џеремија Кларксона, који га је прогласио за најгори аутомобил свих времена неће му ни помоћи ни, одмоћи (јер само Балканци за то знају), али оно што видимо са фотографија даје му наду! Нарочито јер цијена дјелује нестварно, али и подаци о потрошњи.
Југо је поново у центру пажње европске аутомобилске јавности, након што су откривени нови детаљи пројекта који води српски предузетник из Њемачке Александар Бјелић.
Бјелић је раније откупио права на име легендарног бренда, а план је да нови модел постане један од најприступачнијих аутомобила на европском тржишту. Према досадашњим најавама, почетна цијена требало би да износи око 12.000 евра.
Посебну пажњу изазива најављени хибридни погон са технологијом продуженог домета. У таквом систему мотор са унутрашњим сагоријевањем првенствено би служио као генератор електричне енергије, док би аутомобил покретао електромотор, преноси "Телеграф".
Како се наводи у првим информацијама, нови Југо не би захтијевао пуњење путем кабла, подржавао би више врста горива, а у идеалним условима потрошња би могла да буде свега 2,2 литра на 100 километара.
За дизајн је задужен Дарко Марчета из Зрењанина, а најављен је компактни хечбек са троја врата, модерним линијама и спортским карактером који подсећа на некадашњи дух популарног "југића“.
Први функционални прототип очекује се 2027. године на Експу у Београду, док и даље остаје отворено питање гдје би аутомобил могао да се производи, с обзиром на то да некадашња крагујевачка Застава више нема улогу коју је имала претходних деценија.
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Ауто-мото
6 ч0
Ауто-мото
1 д1
Ауто-мото
2 д0
Ауто-мото
2 д0
Најновије
22
20
21
57
21
51
21
45
21
36
Тренутно на програму