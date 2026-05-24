Logo
Large banner

Стиже нови Југо - цијена је нестварна

Аутор:

АТВ
24.05.2026 21:31

Коментари:

0
Стиже нови Југо - цијена је нестварна
Фото: Pexels

Срби га веома добро познају, "реклама" Џеремија Кларксона, који га је прогласио за најгори аутомобил свих времена неће му ни помоћи ни, одмоћи (јер само Балканци за то знају), али оно што видимо са фотографија даје му наду! Нарочито јер цијена дјелује нестварно, али и подаци о потрошњи.

Југо је поново у центру пажње европске аутомобилске јавности, након што су откривени нови детаљи пројекта који води српски предузетник из Њемачке Александар Бјелић.

Цијена звучи нестварно

Бјелић је раније откупио права на име легендарног бренда, а план је да нови модел постане један од најприступачнијих аутомобила на европском тржишту. Према досадашњим најавама, почетна цијена требало би да износи око 12.000 евра.

Посебну пажњу изазива најављени хибридни погон са технологијом продуженог домета. У таквом систему мотор са унутрашњим сагоријевањем првенствено би служио као генератор електричне енергије, док би аутомобил покретао електромотор, преноси "Телеграф".

Више врста горива

Како се наводи у првим информацијама, нови Југо не би захтијевао пуњење путем кабла, подржавао би више врста горива, а у идеалним условима потрошња би могла да буде свега 2,2 литра на 100 километара.

За дизајн је задужен Дарко Марчета из Зрењанина, а најављен је компактни хечбек са троја врата, модерним линијама и спортским карактером који подсећа на некадашњи дух популарног "југића“.

Први функционални прототип очекује се 2027. године на Експу у Београду, док и даље остаје отворено питање гдје би аутомобил могао да се производи, с обзиром на то да некадашња крагујевачка Застава више нема улогу коју је имала претходних деценија.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

Југо

Аутомобил

цијена

Коментари (0)
Large banner

Више из рубрике

Веломобил на путу у Херцег Новом.

Ауто-мото

Људи у невјерици због призора на путу у Херцег Новом: ''Свемирско'' возило изазвало бројне коментаре

6 ч

0
Нови мобилни радари у КС

Ауто-мото

Возачи, опрез: Радари су данас на сваком кораку

1 д

1
Могу ли убице гума стати у крај возачима самоубицама

Ауто-мото

Могу ли убице гума стати у крај возачима самоубицама

2 д

0
auto telefon punjenje telefona u autu bežično punjenje

Ауто-мото

Зашто одмах треба да престанете са пуњењем телефона у аутомобилу

2 д

0

  • Најновије

22

20

Олимпијакос је нови владар Европе!

21

57

Пјевач признао да је геј након 14 година брака, супруга збуњена

21

51

МУП Српске има нове хероје: Полицајци спасили живот жени

21

45

Билд о смрти бизнисмена из БиХ: Хладнокрвно мафијашко убиство?

21

36

Драма у Торину: Фудбалери Јувентуса одбијају да изађу на терен

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner