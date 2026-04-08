"Важно што је Трамп Млађи препознао потребу да Американци дођу у Републику Српску"

08.04.2026 14:01

Доналд Трамп Млађи на Панел дискусији у Банском двору у Бањалуци
Предсједник СНСД-а Милорад Додик рекао је да је за Републику Српску важна порука што је Доналд Трамп Млађи препознао потребу да би било добро да Американци дођу овд‌је и упознају реални свијет.

"Друга његова снажна порука везана је за хришћанство у цјелини, што у Америци поприма једну од најважнијих тема имајући у виду актуелне глобалне процесе, а код нас је још на нивоу размишљања, а не јавног дискурса", изјавио је Додик новинарима у Бањалуци.

Додик је рекао да је трећа порука Трампа Млађег изразита усмјереност ка бизнису и пословима будућности, што се прије свега односи на енергетику и обезбјеђивање што више енергената који су у фокусу америчког друштва.

Он је рекао да је Трамп Млађи важна политичка личност, да је учествовао у изборној кампањи свога оца и веома је цијењен члан Републиканске партије.

"Треба гледати и на спону Републике Српске и нове америчке администрације, јер смо са претходном администрацијом имали веома негативна искуства. То није Америка са којим бисмо ми сарађивали. Трампова структура омогућава да ми данас комунициорамо и одржавамо висок ниво комуникације", истакао је Додик.

Он је нагласио да је посјета Доналда Трампа Млађег Бањалуци била потпуно безбједно покривена, те да није остављена могућност било каквог ексцеса.

"То није било нимало лако, већ веома захтјевно, јер је овај догађај одржан у перспективно могућем безбједносном угрожавању", рекао је Додик.

Он је додао да сваки члан породице америчког предсједника Доналда Трампа има исти безбједносни режим, као и сам предсједник Трамп.

Додик је изразио задовољство што је постигнуто примирје у ратном сукобу на Блиском истоку, истичући да је видљиво како је свијет међузависан.

"Чим имате један проблем на било којој тачки свијета, он се деси овд‌је", навео је Додик.

Како наводи Срна, он је рекао да вјерује да ће се сада смирити цијене нафте и нафтних деривата које су биле у експанзији.

"Оно што је ушло до сада по скупим цијенама биће одржано, а оно што сада буде долазило по јефтинијим цијенама тражиће се снижавање и враћање цијена на претходни ниво", каже Додик.

