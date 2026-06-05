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Саво Минић и Зора Видовић разговарали са представницима ММФ-а

Аутор:

АТВ
05.06.2026 11:30

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Саво Минић и Зора Видовић разговарали са представницима ММФ-а
Фото: Vlada Republike Srpske

Предсједник Владе Републике Српске Саво Минић, заједно са министром финансија Зором Видовић, разговарао је данас у Бањалуци са делегацијом Међународног монетарног фонда, у оквиру редовних, годишњих консултација са ММФ-ом.

Током састанка, Минић је представио кључне фискалне параметре и очекивања економског раста за ову годину, те нагласио да нас у овој години очекује снажан инвестициони циклус, укључујући и масовна улагања у пројекте јавне инфраструктуре.

Како је истакнуто, кроз јавне пројекте биће инвестирано 600 милиона КМ, док укупан, очекивани износ инвестиција у Републици Српској достиже 6,6 милијарди КМ.

С друге стране, представници ММФ-а, на челу са шефом Мисије Давидом Амалглобелијем, изнијели су очекиване фискалне показатеље за Републику Српску, са посебним освртом на пројектоване изгледе у контексту глобалних изазова са којим се суочавамо, а посебно растом цијена енергената.

Такође, разговарано је о реформским мјерама које ће бити предузете у наредном периоду, усмјереним у правцу јачања конкурентности привреде и креирања повољног пословног окружења.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

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Тагови :

Саво Минић

ММФ

Влада Републике Српске

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