Logo
Large banner

Креће исплата пензије за април

Аутор:

АТВ
08.05.2026 10:33

Коментари:

2
Три бунта конвертибилних марака
Фото: АТВ

Фонд ПИО обавјештава кориснике да исплата пензије за април почиње данас, 8. маја 2026. године.

Исплатом пензије за април обухваћено је укупно 294.541 корисника права, од чега је 236.314 у Републици Српској, а ван Републике Српске 58.227 корисника права.

За исплату пензије за април потребно је 177,95 милиона КМ у нето износу, односно 180,08 милиона КМ у бруто износу.

Просјечна пензија износи 697,36 КМ и чини 42,42% просјечне плате у Републици Српској.

Износ најниже пензије за стаж oд 40 и више година je 698,89 КМ и чини 42,51% просјечне плате у Републици Српској.

За пуни стаж осигурања од 40 година просјечна пензија за април износи 1.051,94 КМ, што чини 63,98% од просјечне плате у Републици Српској.

Износ највише пензије за април у Републици Српској је 3.776,10 КМ.

Приход по основу доприноса за пензијско и инвалидско осигурање у априлу 2026. године, износио је 153,36 милиона КМ.

Структуру корисника права за април чине старосне пензије са 64,69%, породичне са 23,56%, инвалидске са 11,70% и остала права са 0,05%.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

исплата пензије

април

Фонд ПИО

Коментари (2)
Large banner

Прочитајте више

Снажна ерупција вулкана однијела најмање три живота

Свијет

Снажна ерупција вулкана однијела најмање три живота

2 ч

0
Дјечак преминуо у болници у Приједору, испитује се узрок смрти

Хроника

Дјечак преминуо у болници у Приједору, испитује се узрок смрти

2 ч

0
Хороскоп

Занимљивости

Викенд доноси емоционално прочишћење једном знаку

2 ч

0
Доналд Трамп: Примирје остаје

Свијет

Доналд Трамп: Примирје остаје

2 ч

0

Више из рубрике

ходочашће Осторг

Друштво

Пут Острога пјешице кренуло 20 вјерника

2 ч

0
Дјеца на интернету друштвене мреже

Друштво

Oд конзумената до креатора садржаја: Да ли дјеци треба публика да би одрастали?

2 ч

0
Дан жалости у Републици Српској, заставе на пола копља

Друштво

Сутра нерадни дан у Српској

3 ч

0
Замагљен прозор, због хладног времена на ком се виде капљице кише. У позадини се види застава Републике Српске.

Друштво

Промјенљиво облачно са повременом кишом

3 ч

0

  • Најновије

12

23

Додик: Српски народ оставио дубок траг страдања, али и непоколебљиве храбрости и пожртвованости

12

21

Увреде и пријетње Милошу Лукићу због најаве промоције књиге о Приједору

12

18

Каран: Наша дужност да будућим генерацијама преносимо истину о борби против фашизма

12

15

Формиран предмет против Зијада Крњића због граничног прелаза Градишка

12

12

Бакир Изетбеговић све извјеснији кандидат на изборима

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner