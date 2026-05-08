Креће исплата пензије за април

Фонд ПИО обавјештава кориснике да исплата пензије за април почиње данас, 8. маја 2026. године.
Исплатом пензије за април обухваћено је укупно 294.541 корисника права, од чега је 236.314 у Републици Српској, а ван Републике Српске 58.227 корисника права.
За исплату пензије за април потребно је 177,95 милиона КМ у нето износу, односно 180,08 милиона КМ у бруто износу.
Просјечна пензија износи 697,36 КМ и чини 42,42% просјечне плате у Републици Српској.
Износ најниже пензије за стаж oд 40 и више година je 698,89 КМ и чини 42,51% просјечне плате у Републици Српској.
За пуни стаж осигурања од 40 година просјечна пензија за април износи 1.051,94 КМ, што чини 63,98% од просјечне плате у Републици Српској.
Износ највише пензије за април у Републици Српској је 3.776,10 КМ.
Приход по основу доприноса за пензијско и инвалидско осигурање у априлу 2026. године, износио је 153,36 милиона КМ.
Структуру корисника права за април чине старосне пензије са 64,69%, породичне са 23,56%, инвалидске са 11,70% и остала права са 0,05%.
