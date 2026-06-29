Синер дрхтао пред Србином: Кецмановић намучио Италијана

Аутор:АТВ редакција
Коментари:0
Најбољи тенисер свијета Јаник Синер савладао је Миомира Кецмановића након велике драме и преокрета са 3:2 у првом колу Вимблдона.
Кецмановић је натјерао првог тенисера на АТП листи да задрхти пред њим, али ипак до сензације није успио да дође.
Свијет
Тијело бебе пронађено у кеси: Ужасан призор у предграђу Париза
Пружио је Србин и више него достојан отпор првом рекету свијета, пропустио је неколико изгледних прилика да упише највећу побједу у каријери, те Италијан упркос слабом издању наставља такмичење у Лондону - 3:2 (4:6, 6:3, 7:6, 6:2, 6:3).
Одиграо је српски тенисер вјероватно и најбољи меч у каријери, два пута је имао сет предности против моћног Италијана, али чак ни то није било довољно за сензацију на Острву. Ипак, када је са супротне стране мреже најбољи играч свијета право на грешку готово и да немате... Осјетио је то Кецмановић на својој кожи будући да га је слабо отварање четвртог сета коштало побједе.
Сцена
Убијен је на наступу: Српска пјевачица свједочила хорору
Колико је популарни Миша заправо намучио Синера потврђује чињеница да је Италијан, као никада раније у каријери, славио сваки освојен поен, посебно након што је српском тенисеру припао трећи сет послије тај-брејка. Први рекет свијета палио је навијаче, тражио подршку са трибина и на крају успио да преживи меч првог кола на Вимблдону.
Кључан је, испоставиће се, био почетак четвртог сета. Синер је почео да притиска сервис Миомира Кецмановића који га је перфектно служио до тог момента. У шестом гему дошао је Италијан до брејка, врло брзо и до изједначења - 2:2, тада је већ било јасно да ће најбољи тенисер свијета "преживјети" прво коло у Лондону.
Кецмановић је играо без страха, није се уплашио ривала и атмосфере на Централном терену. Италијан је упао у нервозу, правио је почетничке грешке што је српски тенисер искористио и повео са 1:0 у сетовима. У другом су се улоге обрнуле, Синер је врло брзо дошао до изједначења и чинило се да ће је Србин пропустио једину шансу... Испоставило се да је након трећег сета имао још једну, али је остао без снаге и концентрације.
Свијет
Хеликоптери евакуишу 250 туриста, остали заробљени због одрона: Хаос у Аустрији
Нажалост, Кецмановић је други представник Србије који је елиминисан у понедјељак на Вимблдону. Претходно је поражен и Хамад Међедовић...
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Најновије
20
30
20
21
20
05
20
04
19
50
Тренутно на програму