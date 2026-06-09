Како очистити загорјелу пеглу без скупих средстава?

Аутор:АТВ
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Загорјела површина пегле може отежати пеглање и остављати трагове на одјећи, али на друштвеним мрежама појавио се једноставан трик који обећава да ће помоћи у уклањању тврдокорних наслага без скупих средстава за чишћење.
За овај поступак потребни су лимун, паста за зубе, сода бикарбона и сирће.
Бања Лука
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Најприје на половину лимуна нанесите мању количину пасте за зубе, а затим том мјешавином добро истрљајте загорелу гријну плочу пегле. Лимунска киселина може помоћи у омекшавању наслага, док паста за зубе дјелује као благи абразив.
Након тога на папирни убрус поспите соду бикарбону, прелијте је свјеже цијеђеним лимуновим соком и додајте мало сирћета. Када састојци почну да реагују, положите искључену и охлађену пеглу на припремљену смјесу и оставите да дјелује око 10 минута.
По истеку времена пеглу подигните и површину пребришите чистом, влажном крпом или сунђером. По потреби поступак можете поновити уколико су наслаге посебно тврдокорне.
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Иако многи корисници интернета тврде да овај трик даје одличне резултате, препоручује се опрез код пегли са специјалним или осјетљивим премазима, како би се избјегла евентуална оштећења површине.
(Глас Српске)
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