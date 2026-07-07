Видовићева: Планирамо друго повећање плата буџетским корисницима у овој години

Аутор:АТВ редакција
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По окончању 40. посебне сједнице НС РС, посланици су започели још једну посебну сједница, на којој је сет закона, којима се предвиђа повећање плата у јавном сектору.
Тим измјенама, од првог августа веће плате требало би да добију запослени у јавним установама у области здравства, у јавним службама, запослени у основним и средњим школама и ђачким домовима.
Увећање од пет одсто добиће и зaпoслeни у oблaсти висoкoг oбрaзoвaњa и студeнтскoг стaндaрдa, у области културе, припадници МУП-а, као и запослени у органима управе Републике Српске и у правосудним институцијама.
За те намјене из буџета ће бити потребно издвојити нешто мање од 48 милиона марака. У уводном обраћању министар финансија Зора Видовић нагласила је да је ово друго повећање плата буџетским корисницима у овој години.
"Разлог зашто радимо, због раста инфлације која је у великој мјери нарасла у односу на јануар. Сматрамо да ћемо до краја године и ако буде раст инфлације, мислимо да неће бити 10 одсто, тако да ће ово повећање од 10 одсто покрити у потпуности инфлацију и да ће бити реалан раст плата у овој години. Пензије ће се повећати и борачки додатак од јула мјесеца, тако да ће се од августа исплаћивати већи износи", навела је Видовићева, преноси РТРС
Сједница ће бити настављена сутра у 10 часова.
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