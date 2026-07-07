Озваничен почетак градње додатне траке од Подроманије до Сумбуловца

Аутор:АТВ редакција
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Након што машине и путари ураде своје, пут од Сокоца до Пала и доњег дијела Источног Сарајева биће краћи и сигурнији. У овој етапи биће проширено 1870 метара пута.
„За Сокочане ће ово скратити пут до Источног Сарајева за 10-15 минута“, рекао је начелник Сокоца, Страхиња Башевић.
Најважније од свега, проширење коловоза олакшаће путовање преко Романије зими.
„Овдје је знало бити у зимском периоду застоја. Када имате трећу траку шлепери се могу склонити, а саобраћај се несметано одвијати“, рекао је градоначелник Источног Сарајева Љубиша Ћосић.
„Овај пут, односно ова трака, посебно ме чини задовољним из разлога што сам ја већ дуго, дуго на одржавању овог пута, и љетном и зимском и знамо шта значи та трећа трака“, рекао је директор Романија путева, Мирко Пандуревић.
Трећа трака преко Романије је дио рехабилитације путног правца од Зворника до Источног Сарајева.
„Непрестано понављамо да смо у највећем инвестиционом циклусу. А и сам овај пројекат, не само са стране безбједности и економичности желим да истакнем да је ово највећи превој који има Српска, зато је стављен у приоритет“, рекао је предсједник Владе Републике Српске, Саво Минић.
„Вриједност са ПДВ-ом је 6,2 милиона КМ. Извођач радова је Романија путеви, надзор ће обављати РАДИС, локална фирма из Источног Сарајева“, рекао је в.д. директора Путева Републике Српске, Мирослав Јанковић.
Ова дионица би давно била завршена да нема мешетара на тендерима, поручио је лидер СНСД Милорад Додик.
„У року од 18 мјесеци, колико сам разумио овдје ће бити завршено и пуштена у саобраћај ова дионица, с тим што ће се даљe наставити да се гради доле према Равној Романији, а и остало што је потребно“, поручио је лидер СНСД-а Милорад Додик.
Ово није једино градилиште на Истоку Републике Српске. Посебан фокус је на путеве у Херцеговини. Ресорни министар позива извођаче да јачају фирме како би могли да прате градњу путева.
„Прекосутра отварамо тендер за тзв. превој Жегуља. Потписује се уговор до краја недеље за градњу моста на ријеци Тари, за правац Фоча-Шћепан Поље, 15. овог мјесеца биће расписан тендер за изградњу остатка те саобраћајнице, тих 14 км. Ради се рехабилитација моста на ријеци бистрици“, рекао је министар саобраћаја и веза, Зоран Стевановић.
Осим регионалних путева, граде се и локални. Попут овог који води до војничког гробља Мали Зејтинлик на Сокоцу.
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