Северина ослобођена кривице

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Судски поступак који је загребачко Општинско кривично државно тужилаштво водило против пјевачице Северине Вучковић окончан је првостепеном, неправоснажном пресудом Општинског кривичног суда у Загребу.
Суд је пјевачицу ослободио оптужби за наметљиво понашање, преноси “Јутарњи лист”.
Тужилаштво је за Северину тражило условну казну од десет мјесеци затвора, али је суд након спроведеног доказног поступка закључио да се пјевачица није наметљиво понашала према директорки Основне школе Љиљана Клингер, нити према бившој директорки Поликлинике за заштиту дјеце и младежи Града Загреба, Гордани Буљан Фландер.
Како се незванично сазнаје, суд је закључио да оптужбе против Северине заправо не представљају кривично дјело које јој се ставља на терет, већ да би евентуално могле да представљају дјело које се гони по приватној тужби.
Иначе, ријеч је о судском поступку који већ три године траје иза затворених врата, а који је покренуло Општинско кривично државно тужилаштво у Загребу након што је откривено да је пјевачица Љиљани Клингер и Гордани Буљан Фландер послала више од 150 порука различитог садржаја, револтирана њиховим поступањем у поступку који се водио ради доношења одлуке са којим ће родитељем живјети Северинин син, преноси Јутарњи лист.
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Сцена
5 ч0
Сцена
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Сцена
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