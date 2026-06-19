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Ухапшен због вожње под дејством опојних дрога, за казне дугује скоро 2.000 КМ

Аутор:

АТВ редакција
19.06.2026 09:05

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Ухапшен због вожње под дејством опојних дрога, за казне дугује скоро 2.000 КМ
Фото: ATV

Полиција ПС Козарац ухапсила је лице Р.П. из Зенице те му привремено одузела путничко возило марке „VW Polo“, након што је утврђено да је возио под дејством опојних дрога.

Полицијски службеници Полицијске станице Козарац су 18.06.2026. године од лица Р.П. из Зенице привремено одузели путничко моторно возило марке „VW Polo“ након што је контролом утврђено да управља возилом под дејством опојних дрога и прије стицања права на управљање.

Лице је ухапшено, а код истог је пронађена и одузета мања количина зелене биљне материје која својим изгледом асоцира на опојну дрогу марихуана и бијеле прашкасте материје која својим изгледом асоцира на опојну дрогу спид.

Извршеним провјерама утврђено је да се ради о вишеструком повратнику у чињењу тежих прекршаја из области безбједности саобраћаја са дугом по основу неплаћених новчаних казни у износу од 1.900,00 КМ, саопштено је из ПУ Приједор.

Како наводе у саопштењу, возило је привремено одузето због бојазни да ће исти поновити прекршај, а због почињених прекршаја по Закону о основама безбједности саобраћаја на путевима у БиХ и Закону о производњи и промету опојних дрога против Р.П. надлежном суду доставиће се захтјев за покретање прекршајног поступка.

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Тагови :

Полиција

ПУ Приједор

ПС Козарац

хапшење

Дрога

казне

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