Аутом ударио у бандеру код Лакташа

Аутор:АТВ редакција
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Код укључења на ауто-пут у Лакташима, аутомобил је ударио у бандеру.
Према информацијама грађана на друштвеним мрежама, а како се може видјети и на фотографији, возач је скренуо с пута и ударио у бандеру, а поред које се налази теретни камион.
Разлог саобраћајне незгоде није познат, као ни да ли је неко повријеђен.
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