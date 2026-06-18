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Аутом ударио у бандеру код Лакташа

Аутор:

АТВ редакција
18.06.2026 12:41

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Ауто ударило у бандеру код Лакташа
Фото: Društvene mreže

Код укључења на ауто-пут у Лакташима, аутомобил је ударио у бандеру.

Према информацијама грађана на друштвеним мрежама, а како се може видјети и на фотографији, возач је скренуо с пута и ударио у бандеру, а поред које се налази теретни камион.

Разлог саобраћајне незгоде није познат, као ни да ли је неко повријеђен.

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Тагови :

ударио у бандеру

Лакташи

Саобраћајна незгода

Полиција

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