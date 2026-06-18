Мучен малољетник у Бањалуци

Аутор:АТВ редакција
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Полиција је ухапсила Ж.П. из Бањалуке због сумње да је злостављао и мучио малољетника.
Њега терете за кривична дјела "Злостављање, мучење и друго нељудско и понижавајуће поступање" и "Тјелесна повреда".
Он се сумњичи да је 15. јуна ове године у Бањалуци физички напао малољетника који је задобио тјелесне повреде, а према истом је поступао на начин којим се вријеђа људско достојанство.
"Повријеђеном малољетном лицу је указана медицинска помоћ на Универзитетском клиничком центру Републике Српске. О свему наведеном обавијештен дежурни тужилац за малољетнике Окружног јавног тужилаштва Бањалука",. саопштено је из Полицијске управе Бањалука.
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