Logo

Мучен малољетник у Бањалуци

Аутор:

АТВ редакција
18.06.2026 10:22

Коментари:

0
Мучен малољетник у Бањалуци
Фото: ATV

Полиција је ухапсила Ж.П. из Бањалуке због сумње да је злостављао и мучио малољетника.

Њега терете за кривична дјела "Злостављање, мучење и друго нељудско и понижавајуће поступање" и "Тјелесна повреда".

Он се сумњичи да је 15. јуна ове године у Бањалуци физички напао малољетника који је задобио тјелесне повреде, а према истом је поступао на начин којим се вријеђа људско достојанство.

"Повријеђеном малољетном лицу је указана медицинска помоћ на Универзитетском клиничком центру Републике Српске. О свему наведеном обавијештен дежурни тужилац за малољетнике Окружног јавног тужилаштва Бањалука",. саопштено је из Полицијске управе Бањалука.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

мучење

Бањалука

Злостављање

хапшење

Коментари (0)

Прочитајте више

Лосос

Савјети

Ових 5 намирница никада не треба јести сирове

3 ч

0
Требиње конференција Градимо регион

Република Српска

Почиње прва Међународна конференција "Градимо регион - Требиње 2026"

3 ч

2
Леброн Џејмс остаје у Лејкерсима?

Кошарка

Леброн Џејмс остаје у Лејкерсима?

3 ч

0
Сједница Владе Републике Српске

Република Српска

Сједница Владе Републике Српске

3 ч

0

Више из рубрике

Осуђени силоватељ након бијега у БиХ тврди да је упозорио чуваре

Хроника

Осуђени силоватељ након бијега у БиХ тврди да је упозорио чуваре

16 ч

0
Удес на брзом путу

Хроника

Два удеса у неколико метара на брзом путу код Бањалуке - колапс у саобраћају

22 ч

0
Директор пријављен Тужилаштву због злоупотребе: Штета 950 КМ

Хроника

Директор пријављен Тужилаштву због злоупотребе: Штета 950 КМ

22 ч

0
ауто слетило у канал

Хроника

Саобраћајка према Приједору: Ауто завршило у каналу

23 ч

0

  • Најновије

13

46

Утврђен Приједлог измјене Закона о експропријацији ради изградње ауто-пута и гасовода

13

45

Жељезнице Српске: Захваљујући Влади ријешено питање плата, за остало слиједе преговори

13

38

Влада Српске усвојила Уредбу о подстицајима за улагања од посебног значаја

13

17

Прогноза за љето 2026: Метеоролог објаснио шта нас чека

13

13

Александра Пријовић објавила нови албум

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима