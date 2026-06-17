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Осуђени силоватељ након бијега у БиХ тврди да је упозорио чуваре

Аутор:

АТВ
17.06.2026 21:33

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Осуђени силоватељ након бијега у БиХ тврди да је упозорио чуваре
Фото: Unsplash

Бернадин Дедић, 48-годишњак поријеклом из Босне и Херцеговине осуђен за брутално силовање и сексуалне нападе у Великој Британији, побјегао је у БиХ након што је грешком пуштен из затвора у Лондону. С

ада тврди да је затворским чуварима рекао да је његово пуштање на слободу грешка, али су га ипак пустили из затвора.

Наиме, како пише Н1 Дедић, који је у Великој Британији у одсуству осуђен за вишеструко силовање, тврди да је затворским службеницима рекао да је његово пуштање на слободу грешка, али да су га ипак пустили из затвора.

Дедић је у фебруару ове године био у притвору у ХМП Вормбуд Крабс у Лондону, гд‌је је чекао суђење због оптужби да је жену више пута силовао пријетећи јој ножем. Међутим, због административне грешке судског службеника, затвор је обавијештен да му је одобрена кауција.

Неколико сати након изласка из затвора, Дедић је Еуростаром напустио Уједињено Краљевство и вратио се у Босну и Херцеговину.

У разговору за Press Association, Дедић тврди да је знао да судија није одобрио његово пуштање, преноси Индепендент.

“Рекли су ми да сам пуштен. Рекао сам: ‘Пустите ме да останем за викенд, ово је грешка.’ Али су ме избацили”, рекао је Дедић.

Према наводима Индепендента, грешка се догодила након рочишта 6. фебруара, када је службеник Isleworth Crown Цоурта помијешао дигиталне списе предмета и погрешно закључио да је Дедићу одобрена кауција. Та информација је потом прослијеђена затвору.

Дедић тврди да је након изласка из затвора контактирао адвокате и пријатеље, те да су му пријатељи рекли да “неће имати поштено суђење” и да треба отићи.

Зашто се није вратио на суђење у Лондон?

Суђење је првобитно било заказано за март, али се Дедић није вратио у Лондон. Преко адвоката је најприје тврдио да има проблем с визом, а након што су надлежне службе помогле да се ти проблеми ријеше, навео је да не може путовати због повреде кољена. Када је суђење поново заказано у јуну, поручио је да је на путу ка аеродрому имао болове у грудима.

Судија Хана Данкан одлучила је да се суђење одржи у његовом одсуству, наводећи да је “далеко од увјерења” да је Дедић заиста имао срчани удар.

“Ово је још један покушај господина Дедића да опструира, манипулише и избјегне правду”, рекла је судија.

Пресуда донесена у одсуству

Порота га је у одсуству прогласила кривим по четири тачке оптужнице за силовање, двије тачке сексуалног напада пенетрацијом, присиљавање особе на сексуалну активност без пристанка, пријетњу ножем у приватном простору и пријетњу убиством.

На питање да ли планира да се врати у Лондон на изрицање казне, Дедић је одговорио: “Не”.

Током суђења, тужилаштво је изнијело да је Дедић пио црно вино и конзумирао кокаин прије него што је жртву држао на нишану ножа, сјекао јој од‌јећу и пријетио да ће убити и њу и себе.

“Била је престрављена и била је спремна урадити све што јој каже”, рекао је тужилац Сајмон Сендфорд, описујући нападе који су услиједили.

Британске власти мијењају процедуре након случаја

Британско Министарство правде саопштило је да уводи промјене након независне ревизије случајева у којима су затвореници грешком пуштани на слободу.

Ново рочиште у Дедићевом случају заказано је за 7. јули. Датум изрицања казне још није одређен.

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Тагови :

Силоватељ Бернадин Дедић

Затвор

силоватељ

Држављанин БиХ

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