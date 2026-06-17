Саобраћајка према Приједору: Ауто завршило у каналу

Аутор:АТВ
Коментари:0
У насељу Верићи, на магистралном путу Приједор – Бањалука, догодила се тешка саобраћајна несрећа када је аутомобил слетио са пута.
На терену је полиција и Хитна помоћ.
Како наводе грађани на друштвеним мрежама, стварају се огромне гужве, колапс је у саобраћају. Информација о повријеђеним нема.
Тренутно се стварају гужве на брзој цести Бањалука-Лакташи, о чему такође информишу грађани путем друштвених мрежа.
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Најновије
15
25
15
20
15
18
15
16
15
13
Тренутно на програму