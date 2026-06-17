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Саобраћајка према Приједору: Ауто завршило у каналу

Аутор:

АТВ
17.06.2026 13:57

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ауто слетило у канал
Фото: Društvene mreže

У насељу Верићи, на магистралном путу Приједор – Бањалука, догодила се тешка саобраћајна несрећа када је аутомобил слетио са пута.

На терену је полиција и Хитна помоћ.

Како наводе грађани на друштвеним мрежама, стварају се огромне гужве, колапс је у саобраћају. Информација о повријеђеним нема.

Тренутно се стварају гужве на брзој цести Бањалука-Лакташи, о чему такође информишу грађани путем друштвених мрежа.

Брза цеста Бањалука-Лакташи
Брза цеста Бањалука-Лакташи

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Тагови :

Саобраћајна несрећа

обустављен саобраћај

брза цеста

Приједор

Бањалука

Полиција

Хитна помоћ

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