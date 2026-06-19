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Због несавјесног рада Дом здравља у Броду оштећен за 40.000 КМ

Аутор:

АТВ редакција
19.06.2026 10:21

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Због несавјесног рада Дом здравља у Броду оштећен за 40.000 КМ
Фото: dzbrod.org

Добојска полиција поднијела је извјештај тужилаштву против некадашњег директора Дома здравља у Броду Игора Јеремића због сумње да је оштетио ову установу за 40.171 КМ, сазнаје АТВ.

Из полиције је саопштено да се Јеремић терети да је без спроведеног поступка јавне набавке закључио уговор са фирмом из Сарајева о закупу медицинске опреме вриједне 19.000 КМ, а Дом здравља се обавезао да за закуп исплати 36.504 КМ.

"Лице се сумњичи да је у својству директора јавне установе у Броду, без проведеног поступка јавне набавке у току мјесеца јануара 2023. године закључило уговор са привредним друштвом из Сарајева о закупу медицинске опреме вриједне 19.000,00 КМ, којим се установа обавезала да за његов закуп исплати укупан износ од 36.504,00 КМ", саопштено је из полиције.

Након закљученог уговора, Јеремић је у мају исте године поднио захтјев за споразумни раскид уговора због чега је сарајевска фирма покренула судски поступак који је окончан поравнањем од 40.171 КМ.

Против Јеремића је достављен извјештај Одјељењу за привредни криминалитет у ОЈТ Добој. Терети га се за кривично дјело "Несавјестан рад у служби".

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Тагови :

Дом здравља

Општина Брод

Полиција

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