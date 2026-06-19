Logo

Пронађено тијело 85-годишњег Милорада Којића на подручју Горње Зенице

Аутор:

АТВ редакција
19.06.2026 20:00

Коментари:

0
Пронађено тијело Милорада Којића
Фото: ГСС Зеница

Припадници Горске службе спасавања (ГСС) Зеница пронашли су на подручју Горње Зенице тијело несталог осамдесетпетогодишњег Милорада Којића.

У МУП-у Зеничко-добојског кантона "Срни" је речено да је смрт наступила природним путем.

Акција је покренута на позив Министарства унутрашњих послова Зеничко-добојског кантона, а спроведена је на локалитету Кљун у Горњој Зеници.

Вјештачка интелигенција

Република Српска

Србија и Српска заједно за српски језик у вјештачкој интелигенцији

У претрази терена припадници ГСС-а користили су беспилотну летјелицу и К-9 тим са псом за трагање.

Након што су на лице мјеста изашли припадници МУП-а Зеничко-добојског кантона и мртвозорник, припадници ГСС-а извукли су тијело са неприступачног и тешко проходног терена.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

Зеница

пронађено тијело

Коментари (0)

Више из рубрике

Возило Хитне помоћи.

Хроника

Трагедија у БиХ: Извучено тијело жене из ријеке

2 ч

0
Кугла

Хроника

"Видовита Марија“ и саучесник опељешили старицу за 6 милиона

4 ч

0
Полицијско ауто

Хроника

Свађа радника и шефова ескалирала: Инцидент у бх. фирми, реаговала полиција

5 ч

0
Због несавјесног рада Дом здравља у Броду оштећен за 40.000 КМ

Хроника

Због несавјесног рада Дом здравља у Броду оштећен за 40.000 КМ

10 ч

1

  • Најновије

20

52

Старија од пола вијека, али дјевица: Сада је спремна за просца

20

48

Познато одакле је нови Лото милионер: Није како неки тврде

20

22

Минић из Мркоњић Града: Слободу коју данас живимо дугујемо управо борцима

20

17

Неко је управо постао милионер: Извучен Лото Џокер

20

13

Извучени Лото бројеви: Резултати 49. кола

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима