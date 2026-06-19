Пронађено тијело 85-годишњег Милорада Којића на подручју Горње Зенице

Аутор:АТВ редакција
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Припадници Горске службе спасавања (ГСС) Зеница пронашли су на подручју Горње Зенице тијело несталог осамдесетпетогодишњег Милорада Којића.
У МУП-у Зеничко-добојског кантона "Срни" је речено да је смрт наступила природним путем.
Акција је покренута на позив Министарства унутрашњих послова Зеничко-добојског кантона, а спроведена је на локалитету Кљун у Горњој Зеници.
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У претрази терена припадници ГСС-а користили су беспилотну летјелицу и К-9 тим са псом за трагање.
Након што су на лице мјеста изашли припадници МУП-а Зеничко-добојског кантона и мртвозорник, припадници ГСС-а извукли су тијело са неприступачног и тешко проходног терена.
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