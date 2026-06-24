Три особе пронађене мртве у студентском дому: Дјевојчица свједок језивог злочина у Бугарској

Аутор:АТВ редакција
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Три особе су пронађене мртве у студентском дому у бугарском граду Угарчину, преносе медији.
У питању су двије жене и један мушкарац.
До трагедије је дошло након сукоба између више особа у студентском дому. Према првим информацијама, сукоб је повезан са личним односима и љубавним троуглом.
Локални медији преносе да је током свађе, мушкарац, који наводно има кривични досије, напао ножем одраслу жену и мушкарца који су били на лицу мјеста. Обоје су задобили смртоносне повреде.
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Петнаестогодишња дјевојчица је била свједок инцидента. Према првим информацијама, након што је видјела напад, скочила је са терасе зграде како би побјегла.
Подаци указују да дјевојчица није била жртва насиља, већ је преминула усљед тешких повреда задобијених падом.
Према изворима Телеграфа, патила је од епилепсије.
Након поднијете пријаве, полицијске екипе и љекари су послати на лице мјеста. Приведен је и један осумњичени. Медији преносе да се овај студентски дом користи за смјештај особа у тешким социјалним ситуацијама.
Тренутно није јасно какви су тачни односи између учесника у кобном сукобу, преноси Телеграф.
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