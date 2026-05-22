Vivia Run&More Weekend 23. и 24. маја у Бањалуци

Аутор:АТВ
Коментари:0
Бањалука ће 23. и 24. маја бити домаћин још једног издања Vivia Run&More Weekend фестивала, који ће на платоу Бањалучке арене окупити хиљаде учесника, рекреативаца, породица и љубитеља спорта из цијелог региона.
Фестивал почиње у суботу, 23. маја, програмом за најмлађе и рекреативце.
Тропик Бамбини Маратон стартује у 10.00 часова, након окупљања учесника од 9.30 часова. У поподневним часовима биће одржан Интерспорт Скул Ран, чији је старт заказан за 17.45 часова, док вечерњи програм доноси атрактивни Персил Колор Фан Ран, са стартом у 19.30 часова. Током цијелог дана учеснике и посјетиоце очекују забавни садржаји, дружење и „парти тајм“ програм.
Централни догађај фестивала биће одржан у недјељу, 24. маја.
Окупљање учесника за све трке планирано је од 7.30 часова, док је заједнички старт трка:
заказан за 8.00 часова.
Затварање фестивала планирано је у недјељу, у 12.00 часова.
Пријатељи фестивала “Vivia Run&More Weekend” су Вивиа, НЛБ Банка, Имлек, Нектар, Персил, Тропик, Интерспорт, М:тел, Метромедиа Груп и Спорт Вижн.
Генерални медијски покровитељ Радио-телевизија Републике Српске.
