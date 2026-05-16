Logo
Large banner

Три аутомобила изгорјела у Сарајеву

Аутор:

АТВ
16.05.2026 15:41

Коментари:

0
Аутомобил полиције Федерације БиХ на непознатој локацији паркиран са упаљеним ротационим свјетлима током ноћи
Фото: АТВ

Сарајевска полиција је 15. маја 2026. године у 2:30 сати, у ноћи с четвртка на петак, запримила дојаву да је у улици Врбањуша, на подручју Општине Стари Град, избио пожар на три моторна возила.

У инциденту није било повријеђених, али је на аутомобилима настала значајна материјална штета.

На лице мјеста упућени су полицијски службеници Полицијске управе Стари Град и екипа Професионалне ватрогасне бригаде Кантона Сарајево, која је пожар локализовала у 2:50 сати. Ватра је захватила возила марки Тојота, Шкода и Мерцедес.

Након обавјештавања дежурног тужиоца Кантоналног тужилаштва Кантона Сарајево, на терену је извршен увиђај уз присуство сталног судског вјештака противпожарне струке и припадника Министарства унутрашњих послова Кантона Сарајево.

Према службеним информацијама, увиђај је обављен због постојања основа сумње да је почињено кривично д‌јело “изазивање опће опасности” из члана 323. Кривичног закона Федерације Босне и Херцеговине, у вези с чланом 55. истог закона, односно продужено кривично д‌јело.

(Аваз)

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

пожар

Аутомобил

Сарајево

Ватрогасци

Коментари (0)
Large banner

Више из рубрике

Младићу (21) машина за балирање сијена одсјекла руку

Хроника

Младићу (21) машина за балирање сијена одсјекла руку

6 ч

0
погинули рониоци Малдиви Италијани

Хроника

Игнорисали упозорење па заронили у пећине: Испливале три теорије о погибији Италијана на Малдивима, једна је посебно застрашујућа

6 ч

0
Ајкула океан море напад

Хроника

Мушкарац страдао након што га је, највјероватније, напала ајкула

8 ч

0
Радник из БиХ погинуо у Италији на грађевини

Хроника

Радник из БиХ погинуо у Италији на грађевини

18 ч

0

  • Најновије

16

41

Метод машинског учења мапира неизвјесност сценарија биодиверзитета – веза са бигфутом

16

35

Тара Ђураш ученик генерације Гимназије Прњавор за школску 2022–2026. годину

16

32

Минић: Учинићемо све да Шмитове и Инцкове одлуке ставимо ван снаге

16

22

Епстинова жртва: Сексуално ме је злостављао док је био у кућном притвору

16

20

Минић: Српска има најнижу цијену горива у окружењу, одлука о подршци грађанима дала резултате

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner