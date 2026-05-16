Три аутомобила изгорјела у Сарајеву

Сарајевска полиција је 15. маја 2026. године у 2:30 сати, у ноћи с четвртка на петак, запримила дојаву да је у улици Врбањуша, на подручју Општине Стари Град, избио пожар на три моторна возила.

У инциденту није било повријеђених, али је на аутомобилима настала значајна материјална штета. На лице мјеста упућени су полицијски службеници Полицијске управе Стари Град и екипа Професионалне ватрогасне бригаде Кантона Сарајево, која је пожар локализовала у 2:50 сати. Ватра је захватила возила марки Тојота, Шкода и Мерцедес. Након обавјештавања дежурног тужиоца Кантоналног тужилаштва Кантона Сарајево, на терену је извршен увиђај уз присуство сталног судског вјештака противпожарне струке и припадника Министарства унутрашњих послова Кантона Сарајево. Према службеним информацијама, увиђај је обављен због постојања основа сумње да је почињено кривично д‌јело “изазивање опће опасности” из члана 323. Кривичног закона Федерације Босне и Херцеговине, у вези с чланом 55. истог закона, односно продужено кривично д‌јело. (Аваз)

