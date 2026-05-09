Детаљи злочина у Крушевацу: Александар крварио на прагу зграде и молио за помоћ

09.05.2026 15:34

Фото: Танјуг/АП

Александар Г. (22) избоден је синоћ у у градском парку у Улици Раје Врачарића, у насељу Баре у Крушевцу, а прије него што је изгубио свијест успио је да се довуче до улаза једне зграде тражећи помоћ.

Несрећни младић је, према сазнањима Информера, успио је након језивог убадања да допуже до оближњег улаза, али су врата била закључана.

Александар Г. је запомагао лежећи испред улаза, лупао је песницама у врата, али док су људи из зграде одреаговали, већ је био на самрти.

"Кукао је и молио да неко позове Хитну помоћ. Чули смо да је на крају сам позвао Хитну. Чак неки кажу да је говорио и "помагајте упуцан сам", а он је избоден", каже за Информер шокирана жена која се данас затекла на лицу мјеста.

Александра Г. пронашли су грађани у локви крви, већ је кркљао, а по доласку Хитне помоћи био је критично. Примљен је у болницу, али љекари Опште болнице у Крушевцу нису успјели да му спасу живот.

Припадници Министарства унутрашњих послова у Крушевцу ухапсили су Л. Б. (21) и А. К. (19) због постојања основа сумње да су извршили кривично дјело убиство.

Како се наводи у саопштењу, они се сумњиче да су синоћ око 21.40 часова, у једном градском парку у Крушевцу, двадесетдвогодишњем младићу оштрим предметом нанијели више убодних рана и побјегли.

Младић је од задобијених повреда преминуо у Општој болници, а полиција је интензивним радом убрзо идентификовала и ухапсила осумњичене.

Њима је по налогу Вишег јавног тужилаштва одређено задржавање до 48 сати, након чега ће, уз кривичну пријаву, бити приведени тужиоцу,пише Информер.

