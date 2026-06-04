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Драма у Србији: САЈ опколио кућу, насеље блокирано

Аутор:

АТВ
04.06.2026 16:44

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САЈ Србије
Фото: МУП Србије

У новопазарском приградском насељу Пожега данас је спроведена опсежна полицијска акција у којој су учествовали припадници Специјалне антитерористичке јединице (САЈ).

Према незваничним информацијама из истраге, извршен је детаљан претрес породичне куће Е. Џ. (Елвис Џанковић), који се сумњичи за тешка кривична дјела.

Блокирано цијело насеље, мјештани у шоку

Акција је изведена уз највише мјере безбједности. Цијело подручје око објекта било је потпуно блокирано, а прилазе кући обезбјеђивали су наоружани припадници полиције, онемогућавајући пролазак грађана и возила.

Свједоци и мештани овог приградског насеља наводе да је сцена изгледала драматично и да је на терену био присутан велики број полицијских снага.

"Све је било блокирано у секунди. Избројали смо око једанаест полицијских возила, међу којима су били џипови и комбији. Специјалци су одмах опколили кућу и осигурали цијели простор", наводе мјештани Пожеге.

Покушај убиства и фалсификовање

Иако се надлежне институције још увијек нису званично огласиле о детаљима и исходу претреса, сазнаје се да су оптужбе против осумњиченог изузетно озбиљне.

Он се, према незваничним сазнањима, сумњичи за два кривична дјела - покушај убиства и израда фалсификованих докумената, пише "Телеграф".

Истрага је у току, а више званичних детаља о овом случају очекује се након званичног саопштења Министарства унутрашњих послова.

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Тагови :

Полиција

САЈ Србије

САЈ Србија

Нови Пазар

Србија

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