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Дјечак пронађен мртав у шахту: Румунска полиција затекла стравичан призор

Аутор:

АТВ
04.06.2026 16:37

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Затворен шахт.
Фото: Pixabay/efes

Дјечак (9) преминуо је у сриједу, када је, под још неутврђеним околностима, остао заробљен испод бетонског поклопца канализационог шахта у једном дворишту у Лиману, у региону Констанце.

Трагедија се догодила око 16 часова док се дјечак играо у дворишту.

Румунска полиција је добила позив да је дијете задобило повреде у шахту. Иако су спасилачке екипе брзо стигле на лице мјеста, за дијете није било спаса. Из шахта је извучен без знакова живота, а тијело је послато на обдукцију како би се утврдио тачан узрок смрти.

У овом тренутку није тачно јасно како је дјечак уопште доспио у шахт – односно да ли је некако пропао кроз бетонски поклопац или је неко шахт затворио док је дијете било унутра.

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Трагедија је потресла читаву заједницу, а локално становништво каже да код дворишта гдје је дјечак страдао постоје бројни бетонски поклопци због радова који се изводе на том подручју. Међутим, и даље није јасно како је дијете остало заробљено у шахту испод самог поклопца.

Медији наводе да је преминули дјечак похађао други разред основне школе, а мјештани га описују као добро и послушно дијете. Полиција је отпочела истрагу због сумње на убиство из нехата. У овом тренутку није јасно ни у чијем друштву је дјечак био у тренутку трагедије, преноси Телеграф.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

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Тагови :

умро дјечак

Румунија

шахт

беживотно тијело

Убиство из нехата

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