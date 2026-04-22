У сусрет 1. мају: Рецепт за сочно месо с роштиља. Трик је у овом кораку!

Аутор:

АТВ
22.04.2026 12:44

Фото: Pexel/ freestocks.org
Фото: Pexel/ freestocks.org

Савршено сочно месо с роштиља често не зависи од маринаде, ни од врсте меса, него од једног једноставног, али кључног корака који многи прескачу.

Један од најчешћих савјета међу куварима је да се месо након роштиља не реже одмах, већ да се пусти мало да "одмори".

Наиме, током печења, топлота узрокује контракцију мишићних влакана, што потискује сокове према унутрашњости. Ако се месо одмах зареже, ти сокови једноставно, исцуре.

Познати кувар Џеј Кенџи Лопез-Алт додатно наглашава да разлика није занемарива. Резање меса одмах након печења може да доведе до већег губитка влаге, док кратко чекање помаже да месо остане сочније и пунијег укуса, пише Супер жена

Осим задржавања сокова, одмор има још једну важну функцију, а то је тзв. кериовер кукинг. Након што склоните месо с роштиља, оно се и даље лагано термички обрађује изнутра, а температура може да порасте за неколико степени. То значи равномјерније печено месо и бољу текстуру без исушивања.

Дакле, од 5 до 10 минута одмора након роштиља често је разлика између просечног и врхунског залогаја.

1.мај

Рецепт

месо

роштиљ

месо за роштиљ

Више из рубрике

Плодови парадјза на грани у башти

Савјети

Залијте паприку и парадајз домаћим ђубривом од ове намирнице, рађаће као луди

1 ч

0
Carska pita - sočno, jeftino i jednostavno jelo koje se pravi od nekolicine sastojaka koje već imate u svojim domovima

Савјети

Сочна царска пита по руском рецепту: Нема брашна, а готова је за мање од сат времена

6 ч

0
Брзо сушење веша и по облачном времену: 3 трика која заиста раде

Савјети

Брзо сушење веша и по облачном времену: 3 трика која заиста раде

15 ч

0
Кафа

Савјети

Када је најбољи тренутак за јутарњу кафу: Наука има одговор

1 д

0

13

27

Зашто није почело суђење за стравичну несрећу у Бањалуци?

13

19

"Идиоте, шта мислиш да си у својој кући": Тенисер из БиХ се замало обрачунао с навијачем

13

09

Нафта кренула "Дружбом"

13

02

"Филмска прича": Мелина мужа мултимилионера упознала у таксију

12

57

Кошарац: СНСД и његови представници не блокирају, већ штите своја национална права

