У сусрет 1. мају: Рецепт за сочно месо с роштиља. Трик је у овом кораку!

Савршено сочно месо с роштиља често не зависи од маринаде, ни од врсте меса, него од једног једноставног, али кључног корака који многи прескачу.

Један од најчешћих савјета међу куварима је да се месо након роштиља не реже одмах, већ да се пусти мало да "одмори".

Наиме, током печења, топлота узрокује контракцију мишићних влакана, што потискује сокове према унутрашњости. Ако се месо одмах зареже, ти сокови једноставно, исцуре.

Познати кувар Џеј Кенџи Лопез-Алт додатно наглашава да разлика није занемарива. Резање меса одмах након печења може да доведе до већег губитка влаге, док кратко чекање помаже да месо остане сочније и пунијег укуса, пише Супер жена

Осим задржавања сокова, одмор има још једну важну функцију, а то је тзв. кериовер кукинг. Након што склоните месо с роштиља, оно се и даље лагано термички обрађује изнутра, а температура може да порасте за неколико степени. То значи равномјерније печено месо и бољу текстуру без исушивања.

Дакле, од 5 до 10 минута одмора након роштиља често је разлика између просечног и врхунског залогаја.